Alexei Navalny reaparece. Opositor de Putin foi levado para a prisão ‘Lobo Polar’, uma das mais difíceis da Rússia

O líder oposicionista russo Alexei Navalny está preso na colónia penitenciária perto da cordilheira dos Urais, no Ártico, depois de quase três semanas desaparecido, informaram esta segunda-feira os seus apoiantes na rede social X.

“Encontrámos Navalny. Está na colónia prisional número 3 na cidade de Kharp”, disse a porta-voz Kira Iarmych no X (antigo Twitter), indicando que Navalny “está bem” e que o seu advogado o visitou segunda-feira.

We have found Alexey @navalny. He is now in IK-3 in the settlement of Kharp in the Yamal-Nenets Autonomous District. His lawyer visited him today. Alexey is doing well.