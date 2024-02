Amadora: homem baleado na zona da cabeça encontrado em praceta. Queluz: ajuste de contas, um tiro na perna.

Um homem, com cerca de 30 anos, foi baleado esta terça-feira de madrugada com tiros de caçadeira na zona da cabeça e do ombro esquerdo, na Amadora.

Ao que a TVI apurou, o homem foi encontrado prostrado no solo na Praceta António Duarte, na Amadora, e transportado em estado grave para o Hospital de São Francisco de Xavier, em Lisboa.

Segundo testemunhas, os disparos foram feitos a partir do interior de uma viatura.

A PSP esteve no local.

Ajuste de contas em Queluz

Ainda esta terça-feira de madrugada, em Queluz, um jovem de 21 anos foi baleado na perna direita durante um ajuste de contas.

Ao que foi possível apurar, a vítima foi transportada para o Hospital Santa Maria, pelos Bombeiros de Queluz.