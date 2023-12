Uma pessoa morreu esfaqueada na madrugada a seguir ao Natal no Seixal

Uma pessoa morreu na madrugada desta terça-feira numa rua da freguesia da Amora, no concelho do Seixal, na sequência de um esfaqueamento, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Em declarações à agência Lusa, fonte do CDOS adiantou que o caso ocorreu na via pública às 01:29 da manhã, na rua da Cordoaria, tendo o óbito sido confirmado no local.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a PSP.

O caso está agora com a Policia Judiciária, não tendo sido dadas mais informações sobre a idade e a identidade da vítima.