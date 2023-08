“É como comer uma mala Gucci”. Como um fruto exótico se tornou o pináculo do luxo

Numa pintura de 1675, o rei Carlos II de Inglaterra está num terraço enquanto o jardineiro real se ajoelha diante dele oferecendo um presente curioso.

É um dos artigos mais desejados da época, representando o máximo em luxo e prestígio. Importado de um país longínquo, é um dos primeiros do seu género a fazer a viagem do Novo Mundo para a Grã-Bretanha.

É um ananás.

Atualmente, o fruto exótico dificilmente se qualificaria como um presente adequado para a realeza. Mas, naqueles anos, o ananás estava no início de um arco na história durante o qual se tornaria - particularmente na Grã-Bretanha - um símbolo de riqueza e opulência como nenhum outro. Os ananases ainda adornam o topo das torres ocidentais da Catedral de S. Paulo, um dos marcos mais emblemáticos de Londres.

A pintura, encomendada pelo próprio rei e atribuída ao pintor da corte, o artista holandês Hendrick Danckerts, foi outrora considerada a comemoração do primeiro ananás cultivado em Inglaterra. No entanto, isso só veio a acontecer mais tarde.

“O ananás que foi oferecido a Carlos II tinha sido enviado de Barbados”, disse Francesca Beauman, autora do livro “The Pineapple: King of Fruits” [à letra, “O Ananás: Rei dos Frutos”], numa entrevista telefónica.

O diarista do rei, John Evelyn, registou o momento em que Carlos II provou o fruto pela primeira vez, num banquete oferecido ao embaixador francês em 1668. Naquele cenário, a simples visão do produto escamoso teria sido recebida com suspiros de admiração.

Os desenhos de ananases ainda sobrevivem em alguns edifícios notáveis na Grã-Bretanha associados à realeza, incluindo a Casa dos Ananases em Dunmore Park, na Escócia. Brandstaetter Images/Getty Images

“Os ananases foram muito procurados desde o início, porque os exploradores que os encontraram no Novo Mundo escreveram sobre eles em termos arrebatadores, delirando sobre como eram deliciosos”, disse Beauman.

A sua popularidade estendeu-se à América do Norte britânica, onde o jovem George Washington estava entre os admiradores do fruto. “Nenhum agrada tanto ao meu paladar como o ananás”, escreveu no seu diário durante uma viagem a Barbados em 1751.

Como o ananás não é mencionado na Bíblia nem em textos antigos da Grécia e de Roma, acrescentou, eles não tinham qualquer ressonância de existência. Os ingleses podiam, portanto, impor-lhes a ressonância que quisessem, e o ananás tornou-se o rei dos frutos - enraizando-se na cultura britânica de várias formas.

Delícia produzida em casa

O ananás necessita de temperaturas muito elevadas para crescer e leva anos a amadurecer. No entanto, assim que se tornou o fruto mais apetecível, as pessoas começaram a cultivá-lo na Grã-Bretanha.

“Apesar de se tratar de um projeto obviamente insensato, uma vez que a Inglaterra e a Escócia têm um clima frio e chuvoso, na década de 1770 qualquer pessoa dos escalões superiores da sociedade cultivava o seu próprio ananás - tornou-se uma caraterística essencial do jardim de uma casa de campo”, afirmou Beauman.

Isto foi feito com grandes custos e dificuldades. Exigia a construção de estufas especiais chamadas “pineries”, que tinham de aquecer as plantas a partir de baixo, utilizando fogões que constituíam um risco de incêndio. “Era raro e especial conseguir ter sucesso”, disse Beauman. “Conseguir cultivar apenas um ananás já era um grande feito que as pessoas iriam exibir.”

Os custos de construção e de aquecimento, bem como o tempo necessário para obter os frutos, faziam com que um único ananás custasse até 80 libras, de acordo com os cálculos de Beauman - o que equivale a quase 15 mil dólares no dinheiro atual.

“Era mais ou menos o mesmo custo de uma carruagem nova com cavalos - o equivalente a comprar um carro novo na Inglaterra georgiana”, disse ela. “As pessoas tinham um jardineiro a tempo inteiro que dormia entre as plantas para se certificar de que não ardiam por engano. Era uma forma de mostrar a sua riqueza e rapidamente se tornou um símbolo de estatuto.”

Ananases para alugar

Embora o fruto tenha ficado consagrado na cultura britânica como sinal de distinção esteticamente agradável, raramente era comido.

“Se fossemos muito ricos e tivéssemos um jardineiro fantástico, a primeira coisa que queríamos fazer era enviar um ananás de presente a um amigo elegante”, disse Beauman. “Também seria exibido na mesa da sala de jantar como um símbolo de status, e geralmente ficava lá até começar a apodrecer - porque por que diabos você comeria um ananás? Seria como comer uma mala de mão da Gucci”.

A oportunidade de ser visto com o fruto era tão apreciada que, segundo Beauman, havia casos de aluguer de ananases, em que o fruto era emprestado por algumas horas para ser transportado numa festa e depois devolvido.

Eventualmente, o ananás começou a ser incorporado em todos os tipos de design, incluindo arquitetura e louça.

“Eu diria que o ananás é naturalmente decorativo”, afirmou Beauman. “É fácil de estilizar e reconhecer, é simétrico, é bastante simples. Mas também permitiu que a aristocracia comunicasse os seus valores de uma forma muito direta. E é por isso que a forma mais popular de representação era um ananás de pedra num poste de um portão. Era comum como símbolo da gentilidade georgiana por volta das décadas de 1770 e 1780, uma forma de marcar o limite de uma propriedade de uma forma muito pública”.

Muitos destes ananases sobrevivem ainda hoje em postes de portões em toda a Grã-Bretanha, bem como em alguns edifícios notáveis associados à realeza, como a propriedade de Dunmore Park, perto de Stirling, na Escócia, antiga residência dos condes de Dunmore, construída em 1761. Possui um ananás com 16 metros de altura que se eleva sobre os seus arredores. Outro exemplo notável é o ananás que adorna o topo do troféu de Wimbledon, atribuído ao vencedor do torneio de singulares masculinos no ténis.

Final de Wimbledon em 2023: Carlos Alcaraz-Novak Djokovic ergue a tradicional taça de vencedor masculino, encimada por um ananás. Foto AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Quando a iguaria exótica começou a ser importada em grandes quantidades, por volta de 1820, o seu estatuto de luxo máximo ficou manchado.

“Em 1850, eram descarregados nas docas de Londres 200 mil ananases por ano”, conta Beauman. “Depois, quando a refrigeração e a produção de conservas chegaram, no final do século, eles tornaram-se realmente omnipresentes.”

No entanto, tal ainda não foi suficiente para fazer com que o seu desejo caísse, como é confirmado por uma passagem no livro “David Copperfield”, de Charles Dickens, que foi escrito em 1850. No livro, David diz que, quando tinha dinheiro, ia buscar café e pão, mas quando não tinha nenhum, passeava até Covent Garden e “olhava para os ananases”.

“Para um rapaz como David Copperfield, em 1850”, disse Beauman, “um ananás ainda seria um vislumbre de um mundo de opulência inimaginável”.

Imagem no topo: John Rose, o jardineiro do rei britânico, presenteia Carlos II com um ananás, no século XVII. Artista: Hendrick Danckerts. (Fotografia Historica Graphica Collection/Heritage Images/Getty Images)