Sentença histórica no Vaticano: cardeal Angelo Becciu condenado por crimes de corrupção

O cardeal Angelo Becciu foi condenado a cinco anos e meio de prisão efetiva num julgamento que durou cerca de dois anos e meio.

Hoje com 75 anos, o cardeal foi julgado por peculato, abuso de poder, corrupção e branqueamento de capitais.

Em causa está a compra de uma luxuosa propriedade londrina de 350 milhões de euros com recurso a dinheiro de doações dos fiéis.

Além do negócio imobiliário, Becciu também foi julgado por ter doado quantias avultadas a uma obra de caridade administrada pelo irmão.

O cardeal italiano torna-se assim no mais alto dignitário da Igreja Católica a ser condenado no tribunal do Vaticano.