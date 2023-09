Revelada a causa da morte do ator de "Euphoria"

Angus Cloud, o ator de Euphoria que foi encontrado sem vida aos 25 anos em julho, morreu por causa de uma overdose acidental, revelou, na quinta-feira, o gabinete do médico legista do condado de Alameda, na Califórnia, citado pela CNN Internacional.

"Angus Cloud morreu por causa de uma combinação letal de fentanil, cocaína, metanfetamina, aquilo que é considerado uma overdose acidental. Angus sofreu de intoxicação aguda devido à combinação de drogas, que também incluía benzodiazepina", afirmou um porta-voz do médico legista à CNN na quinta-feira.

Angus Cloud, conhecido pelo papel como Fezco na série da HBO "Euphoria", morreu em julho. “Foi com o coração pesado que tivemos de dizer adeus a um ser humano incrível hoje. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras. Na semana passada, ele enterrou o pai e lutou intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era o seu melhor amigo. Angus foi aberto sobre sua batalha contra a saúde mental e esperamos que a sua morte possa ser um lembrete para os outros de que eles não estão sozinhos e não devem lutar sozinhos em silêncio”, escreveu a família na altura.

Uma semana depois do anúncio da morte de Angus Cloud, a mãe do ator recorreu às redes sociais para descartar o suicídio do filho.

De acordo com a imprensa internacional, o ator tinha entrado num estado grave de depressão após a morte do pai, Conor Hickey, que não resistiu a um cancro que atinge a membrana do interior das paredes torácica e abdominal. Angus Cloud viria a morrer apenas uma semana após o funeral do pai, o que levantou suspeitas de um eventual suicídio, um cenário que a mãe quis negar, embora o filho “estivesse profundamente triste com a morte prematura do seu pai por mesotelioma, o seu último dia foi alegre”.

Em março, numa entrevista ao site iD, o ator natural de Oakland recordou como foi descoberto por um agente de casting nas ruas de Brooklyn e confessou que ficou surpreendido com o sucesso que a sua personagem fez em "Euphoria".

Apesar da morte, Angus Cloud está creditado para aparecer num próximo thriller - que ainda não tem nome - da Universal Pictures e vai aparecer ao lado de Pedro Pascal no drama de Oakland "Freaky Tales", cuja produção terminou em janeiro.