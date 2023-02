O pai de Arooj e Anisa Abbas, assassinadas com base no crime de honra, foi detido em Espanha. As irmãs, de 24 e 21 anos, eram vistas como figuras que denegriam a família e, por isso, acabaram mortas uma semana depois de regressarem a Mouza Nothia, no Paquistão, onde pensavam que iam passar umas férias.

Esta quarta-feira, e na sequência da investigação que se alargou até à cidade espanhola de Terrassa, nos arredores de Barcelona, onde a família vivia há alguns anos, a polícia deteve Ghulam Abbas.

É a sétima detenção relacionada com o caso, a primeira fora do Paquistão, depois de os maridos, dois irmãos e outros dois parentes das jovens terem sido detidos imediatamente após a sua morte.

Depois de vários meses de investigação ao crime ocorrido em maio o Ministério Público espanhol decidiu pedir a detenção de Ghulam Abbas a um juiz, que concordou com as autoridades.

Acredita a polícia que o homem poderá estar envolvido no esquema que conduziu as duas jovens até à sua terra natal, de onde já não saíram. Acabaram mortas por se recusarem a regressar à Europa com os maridos, com quem se haviam casado anos antes em matrimónios organizados pela família, ainda que sem consentimento das mulheres.

A morte de Arooj e Anisa foi testemunhada pela mãe das jovens, Azra Bibi, que acabou por conseguir fugir do Paquistão após ser resgatada pela polícia local, que a ajudou a chegar a Espanha.

Já em Barcelona denunciou à polícia que o seu filho Shehryar era o mentor do plano. De resto, uma suposta doença da mãe, bem como um casamento de um familiar próximo, foram os motivos utilizados pelos irmãos e pelos maridos para atraírem as jovens de volta ao Paqusitão. O que a polícia espanhola tenta descobrir é qual foi o real envolvimento do pai em toda a história

Ghulam Abbas, de 53 anos, trabalha há cerca de oito anos num supermercado. Era lá que estava a 20 de maio, quando soube da morte das filhas, ao mesmo tempo que também ficou a saber das detenções dos seus filhos Shehryar e Asfandyar.

Na altura o homem mostrou-se confuso, lembrando que tinha “duas filhas mortas e dois filhos na prisão”. O que as autoridades tentam perceber é se essa reação não passou de encenação. Entre as várias buscas a polícia centra-se na casa do pai das vítimas.

Ghulam Abbas chegou a Espanha há 14 anos em busca de uma vida melhor. Depois de trabalhar em floristas e restaurantes acabou por conseguir reunir a família em Terrassa. Para lá foram a mulher e quatro filhos. Seguindo a tradição das zonas rurais do Paquistão, os casamentos de Arooj e Anisa foram combinados. As mulheres deviam casar com primos da família no Paquistão, numa decisão que foi tomada quando ambas já começavam a organizar a sua vida na Europa.

Longe dos maridos com quem não tinham quaisquer ligações sentimentais acabaram por iniciar novas relações amorosas. O pai não viu isso com bons olhos e fez questão de o mostrar, o que até levou as mulheres a irem para Valência. Em paralelo, Shehryar chegou mesmo a esfaquear o namorado de uma das irmãs.

Quando foram chamadas de volta ao Paquistão, em março, Arooj e Anisa viram-se no meio de uma cilada. Os familiares insistiram que tinham de levar com elas os maridos paquistaneses, enquanto as jovens manifestaram intenção de se divorciarem.

Acabaram, como acontece a cerca de 500 pessoas todos os anos no Paquistão, por ser vítimas da própria família pelo crime de honra.