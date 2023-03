Luke Budworth remodelava a cozinha da nova casa quando uma pintura de parede de 400 anos, com “significado nacional”, foi encontrada no seu apartamento em York, em Inglaterra.

O jovem, de 29 anos, ficou surpreso ao encontrar as pinturas, que segundo o jornal The Press, são baseadas em cenas do livro Emblems, de 1635, escrito pelo poeta Francis Quarle e são mais antigas do que o próprio apartamento.

O proprietário da casa, também investigador médico da Universidade de Leeds, disse que era “louco” pensar que a pintura estava lá antes de eventos históricos como o grande incêndio de Londres.

Na verdade, “as pessoas que inicialmente o descobriram foram os montadores de cozinhas. eu fiquei mesmo entusiasmado e comecei a arrancar o papel”, conta.

O mais curioso é que, segundo Luke Budworth, quando se mudou de Warrington para York, em outubro de 2020, teve em mente a história da cidade. Agora, com a responsabilidade de um artefacto histórico na sua casa, embora ache “incrível” ter as pinturas, também as descreveu como um fardo porque não há fundos disponíveis para as preservar.



Um investigador da Arquitetura da Inglaterra Histórica descreve o achado como "emocionante" e diz que as pinturas "são de significado nacional e, no contexto de York, onde pinturas domésticas nas paredes são raras, são de especial interesse".

O interesse por parte dos arquitetos levou a que a organização Inglaterra Histórica cobrisse as pinturas e ajudassem a preservá-las.