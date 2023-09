PNSN #T2E1, “Quem está a lucrar no mercado imobiliário” – fontes de informação

Fontes de informação usada

Arrendamento de Estúdio T0 de 14m2 em Alcântara, Lisboa, por 3.360 €. Fonte: Idealista

Em 2022 venderam-se 167 900 casas em Portugal, um máximo histórico. Fonte: INE

Preços dos alojamentos vendidos aumentaram 92% entre 2015 e 2022. Fonte: evolução das vendas de alojamentos (quantidades e preços), INE

Constrói-se menos e constrói-se mais caro. Estatísticas de construção, Fonte: Pordata e INE

Há cerca de 50 mil empresas de atividades imobiliárias em Portugal, que lucraram 2,5 mil milhões de euros em 2021. Fonte: Administração Fiscal, Receitas de IRC

Quase 1,4 milhões de famílias devem quase 100 mil milhões de euros em crédito à habitação. Fonte: Banco de Portugal

Evolução das taxas Euribor. Fonte oficial aqui

Taxa de juro dos novos créditos à habitação sobe para 4,331%. Fonte: INE

Estado encaixa 1,76 mil milhões em IMT em 2022. Fonte: Autoridade Tributária, Estatísticas de impostos sobre o património.

Receitas de IMT de Lisboa, Cascais, Porto e Loulé quase quadruplicaram em dez anos. Fonte: Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2021, edição da Ordem dos Contabilistas Certificados, novembro de 2022.

Bancos lucram 11 milhões por dia. Fonte: “Lucros recorde e faturação de 4,2 mil milhões com juros: eis o primeiro semestre na banca”, Eco

Saem 70 pessoas de Lisboa e Porto por dia. Base: “Em três anos, quase 76 mil pessoas saíram de Lisboa e do Porto”, notícia Expresso a partir dos Censos 2021, INE.

Aumentos dos preços das casas desaceleram em agosto: fonte Confidencial Imobiliário

Simulador de crédito à habitação do Banco de Portugal

Ficha técnica do episódio

Autoria: Pedro Santos Guerreiro, António Prata e Vitor Costa

Imagem: Nuno Assunção

Edição: Pedro Guedes

Canções no episódio:

“Liberdade”, Sérgio Godinho, do álbum “À Queima Roupa” (1974), Guilda da Música

“Não Sei o Que é Que Fica”, A Garota Não e Chullage, do álbum “2 de Abril” (2022), Ed. Autor

Arte pública:

“Portugal a Banhos”, Joana Vasconcelos, 2010, propriedade da Administração do Porto de Lisboa

Arquivo vídeo:

3 de junho de 2021, declarações de António Costa em Braga, numa sessão de apresentação de moção de candidatura a secretário-geral do PS, prometendo habitação condigna para todos até 2024.

1 de abril de 2023, imagens de manifestações pelo direito à habitação e uma “casa digna para todas as pessoas” que decorreram em seis cidades (Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa, Porto e Viseu). As manifestações “Casa Para Viver” foram integradas na ação europeia pelo direito à habitação Housing Action Days 2023/ Dias de Ação pela Habitação 2023, coordenada pela European Action Coalition for the Right to Housing and the City. Em Portugal, a manifestação agregou perto de cem associações subscritoras, algumas dedicadas à questão habitação, como a Associação de Inquilinos Lisbonenses, a Habita! ou a Stop Despejos, outras cívicas, ecologistas e ambientais, feministas e de pessoas LGBTQIA+, antirracistas e de migrantes, anticapitalistas e por direitos laborais, incluindo o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Solidariedade e Segurança Social e os Precários Inflexíveis.