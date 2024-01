“Estar frio é natural, ter frio é sintoma de pobreza”

Portugal não é um país especialmente frio - mas é um país onde a pobreza energética condena mais de um milhão e meio de pessoas a enfrentarem as baixas temperaturas com pouco mais do que roupa sobre o corpo.

Somo o quarto país europeu na lista daqueles com mais pobreza energética. 19% dos portugueses não têm aquecimento, percentagem que se agrava para os 24% na população com mais de 65 anos. Temos uma maioria de habitações sem condições de isolamento térmico, cada vez mais precisam de reparações e 30% dos lares não têm qualquer aquecimento.

Neste momento, a eletricidade e o gás são até dos mais baixos para as famílias europeias, mercê da intervenção do Estado no ano passado para combater os efeitos inflacionistas. Só que Portugal tem dos salários médios mais baixos de entre os países da OCDE. E mais: não só os nossos salários são mais baixos, como Portugal é dos países que menos gasta em aquecimento: só 3,1% do dinheiro que um português gasta é gasto em eletricidade, gás e outros combustíveis.

Veja a análise completa no vídeo, no episódio desta semana de As Pessoas Não São Números, apresentado por Pedro Santos Guerreiro, a partir da Estação do Oriente, em Lisboa, onde todas as noites dormem dezenas de sem-abrigo enrolados em mantas.

Fontes de informação usadas neste episódio

- Temperaturas no dia 8 de janeiro de 2024: IPMA

- Temperaturas médias de janeiro de 2012 a 2023: IPMA; Boletim Climático Portugal Continental - Janeiro 2023

- Em 2021, quase 2 em cada 10 pessoas não conseguiam manter a casa aquecida; 3 em cada 10 viviam em casas com necessidade de reparação. "Taxas de pobreza energética em Portugal: Uma Análise Municipal", de Bruno P. Carvalho (Universidade Carlos III de Madrid e ECARES (Université Libre de Bruxelles), Miguel Fonseca (Nova School of Business and Economics) e Susana Peralta (Nova School of Business and Economics). Dezembro de 2023.

- Pobreza energética por regiões. Índice de Vulnerabilidade Energética Municipal. "Pobreza Energética em Portugal: Uma Análise Municipal", de Bruno P. Carvalho (Universidade Carlos III de Madrid e ECARES (Université Libre de Bruxelles), Miguel Fonseca (Nova School of Business and Economics) e Susana Peralta (Nova School of Business and Economics). Dezembro de 2023.

- Relatório “Portugal, Balanço Social”, projeto da Iniciativa para a Equidade Social, parceria entre a Fundação “la Caixa”, BPI e Nova SBE.

- Tipo de aquecimento usado em casa. Censos 2021, INE e Pordata.

- Portugal é o 4º país europeu com pior classificação em pobreza energética. Fonte: Eurostat, 2022, aqui, aqui e aqui.

- 70% dos lares com certificados energéticos têm classificação C, D, E ou F. Dados até dezembro de 2020. ADENE via jornal Público.

- 75% do edificado sem isolamento térmico. Estudo “Pobreza Energérica em Portugal”, 2021, ISEG para a EDP

- Taxa de risco de pobreza de 17% em 2022. Pordata.

- Salários médios na Europa. OCDE, 2022

- Preços da eletricidade e gás natural em Portugal e na Europa. Eurostat aqui e aqui; e ERSE aqui (eletricidade) e aqui (gás).

- Apenas 3,1% das despesas totais de um português são em eletricidade, gás e outros combustíveis. Eurostat, 2021, "Household expenditure by category, European Union, 2021 (as % of total expenditure)"

- Houve 1048 mortes acima do esperado nas duas últimas semanas de 2024. Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

- “A Vulnerabilidade ao Frio em Portugal - Custos Sociais e Económicos do Excesso de Mortalidade e de Morbilidade Durante o Inverno”, tese de Doutoramento de Ricardo Jorge Meireles Almendra, Universidade de Coimbra, dezembro de 2018.

- Portugal é o 2º país em 30 com mais excesso de mortalidade no inverno . Fonte: E3G e National Energy Action (NEA). Liddell, C., Morris, C., Thomson, H. & Guiney, C. (2016) “Excess winter deaths in 30 European countries 1980–2013: a critical review of methods”. Ranking do excesso de mortalidade no inverno em 30 países europeus publicado no “Journal of Public Health”, 2016, com base nas estatísticas entre 1980 e 2013. Aqui e aqui.

Ficha técnica

As Pessoas Não São Números

Episódio 10 da 2ª Temporada: "Pobres de mais para este frio"

Local de filmagens: Lisboa, Estação do Oriente

Autoria: Pedro Santos Guerreiro, Vitor Costa e António Prata

Imagem: Nuno Assunção

Edição: Pedro Guedes

Grafismo: Matilde Candeias e Rita Dias

Música: “Casa (Vem Fazer de Conta)”, Da Weasel (com Manel Cruz), 2004

Agradecimentos

Agradecemos à Infraestruturas de Portugal pela solicitude e acesso à Gare do Oriente.