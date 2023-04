O que para muitos é o sol e o calor que ditam o fim do inverno, para outros a primavera é sinónimo de cansaço físico e mental, dor de cabeça e mau humor. E há um nome para este femómeno: astenia primaveril.

Segundo o El Mundo, este enfraquecimento generalizado é descrito como uma sensação subjetiva, varia de pessoa para pessoa e não afeta todos, tal como a depressão de inverno (os chamado winter blues). Os sintomas podem surgir logo em março ou abril, lê-se no site do Hospital da Luz, que explica que, por norma, não duram mais do que duas a três semanas.

Além dos já mencionados, e uma vez que não afeta as pessoas de igual forma, a astenia primaveril pode ainda causar hipotensão, desconforto digestivo, desejo sexual alterado, insónia, dificuldades de concentração e dores musculares, diz o jornal espanhol.

Segundo o site da CUF, a mudança de hora pode ser um dos gatilhos para a astenia primaveril. Mas há outros fatores em jogo, como diz Gema García Sánchez, chefe do Serviço de Alergologia do Hospital Universitário Sanitas La Moraleja, em Madrid. São eles as mudanças climáticas, a pressão atmosférica e a humidade, mas também o calor repentino que alguns dias de primavera trazem.

“Não esqueçamos que quando chegam aqueles dias de calor repentino é difícil para o corpo adaptar-se. A tudo isso devemos acrescentar fatores pessoais - como o stress ou o estilo de vida. Além disso, podem estar associadas patologias víricas ou alérgicas que surgem com mais força nesta época do ano”, diz a especialista.

Uma vez que se trata de uma condição limitada no tempo e com manifestações variadas, não há um tratamento padrão, assim como “não há nem mesmo um exame de sangue para confirmar que o que estamos a sofrer são sintomas subjetivos”, diz Patricia Ibáñez, nutricionista da Clínica Henao, em Bilbao. No entanto, manter um estilo de vida ativo e saudável pode ajudar a atenuar os sinais que o corpo dá.