Como o cérebro dos astronautas é afetado durante as viagens ao espaço

Os voos espaciais que duram seis meses ou mais afetam o cérebro dos astronautas e as tripulações poderão ter de esperar pelo menos três anos antes de regressarem ao espaço, de acordo com uma nova investigação.

Os cientistas compararam os exames cerebrais de 30 astronautas realizados antes de voos espaciais com a duração de duas semanas, seis meses ou um ano, com exames efetuados depois de regressarem a Terra. Os exames revelaram que os ventrículos, ou cavidades no interior do cérebro que estão cheias de líquido cefalorraquidiano, se expandiram significativamente nos cérebros dos astronautas que foram para a Estação Espacial Internacional em missões com uma duração mínima de seis meses.

As descobertas têm implicações para futuras missões de longo prazo, uma vez que a NASA e os seus parceiros internacionais pretendem estabelecer uma presença humana sustentada na Lua com o programa Artemis, com o objetivo final de enviar humanos para destinos no espaço profundo, como Marte. O estudo que detalha as descobertas foi publicado na revista Scientific Reports.

O líquido cefalorraquidiano protege e nutre o cérebro, ao mesmo tempo que elimina os resíduos. Mas quando os astronautas vão para o espaço, os fluidos do corpo deslocam-se em direção à cabeça e empurram o cérebro mais para cima contra o crânio, provocando a expansão dos ventrículos.

"Descobrimos que quanto mais tempo as pessoas passavam no espaço, maiores se tornavam os seus ventrículos", afirmou a autora principal do estudo, Rachael Seidler, professora de fisiologia aplicada e cinesiologia na Universidade da Florida, Estados Unidos, em comunicado. "Muitos astronautas viajam para o espaço mais do que uma vez, e o nosso estudo mostra que são necessários cerca de três anos entre voos para que os ventrículos recuperem totalmente."

Oito dos astronautas do estudo participaram em missões de duas semanas, enquanto 18 se aventuraram em missões de seis meses. Quatro astronautas tiveram missões que duraram cerca de um ano. Durante a análise, os investigadores determinaram que o grau de aumento dos ventrículos variava consoante o tempo que os astronautas estiveram no espaço.

"O maior salto ocorre quando se passa de duas semanas para seis meses no espaço", observou Seidler, que também é membro do Instituto Norman Fixel de Doenças Neurológicas da UF Health.

Não se registou mais nenhum aumento entre seis meses e um ano, o que significa que o aumento dos ventrículos parece diminuir após seis meses, o que surpreendeu os investigadores, sublinhou Seidler. "Esta é uma boa notícia para os futuros viajantes de Marte que podem acabar por passar (aproximadamente) dois anos em microgravidade."

E o impacto foi mínimo para os astronautas em viagens de duas semanas ao espaço - uma descoberta positiva para a indústria espacial comercial à medida que os voos de turismo espacial de curta duração aumentam de popularidade.

"As pessoas que passam apenas duas semanas mostram poucas ou nenhumas alterações nestas estruturas", indicou Seidler. "Isto é uma boa notícia para quem vai fazer viagens espaciais curtas."

Tempo de recuperação pós-viagem espacial

Para 11 dos astronautas, todos eles com mais de três anos de recuperação entre missões, os investigadores observaram um aumento do volume ventricular após cada uma das suas missões mais recentes. Sete dos astronautas com um período de recuperação mais curto entre as missões apresentaram um pequeno aumento do volume ventricular após o último voo.

Embora esta descoberta pareça positiva, ela sugere que os cérebros de astronautas experientes têm ventrículos que permanecem aumentados antes da próxima missão e "têm menos espaço disponível ou tendência para a expansão ventricular com o voo espacial", escreveram os autores do estudo.

Os cientistas não sabem quanto tempo os ventrículos demoram a recuperar totalmente após um voo espacial, mas a sua análise mostrou que os astronautas tiveram uma recuperação de 55% a 64% em relação aos seus níveis anteriores ao voo cerca de seis a sete meses após uma missão de seis meses na estação espacial.

Com base nos resultados da investigação, a equipa concluiu que os astronautas precisam de um intervalo de pelo menos três anos entre as missões para que os seus ventrículos recuperem totalmente.

As descobertas podem ser utilizadas para a NASA e outras agências espaciais planearem futuras missões, mas Seidler disse que é necessária mais investigação. Está a começar a trabalhar num novo projeto que analisará a saúde e a recuperação a longo prazo, até cinco anos após voos espaciais com uma duração de seis meses.

"Ainda não sabemos ao certo quais são as consequências a longo prazo para a saúde e para a saúde comportamental dos viajantes espaciais, pelo que dar tempo ao cérebro para recuperar parece ser uma boa ideia", argumentou.

"Os resultados podem sugerir que são necessários três anos para a recuperação. No entanto, os astronautas têm competências e formação muito especializadas e pode haver razões para os incluir em novas missões antes desse período."