A NASA anunciou, esta segunda-feira, os elementos da tripulação da próxima missão lunar, a primeira em mais de meio século desde o fim do programa Apollo. Entre os quatro astronautas, está pela primeira vez neste tipo de missão uma mulher, um afroamericano e um canadiano: Christina Koch é uma das especialistas, Victor Glover é piloto e Jeremy Hanson especialista também. Os três vão ser comandados por Reid Wiseman.

A cerimónia decorreu em Houston, no Johnson Space Center, a base de controlo da missão da NASA e foi transmitida em direto, para todo o mundo, através do YouTube.

“Pela primeira vez, em mais de 50 anos, estes indivíduos – a tripulação do Artemis II – serão os primeiros humanos a voar para as proximidades da Lua. Entre a tripulação estão a primeira mulher, a primeira pessoa negra e o primeiro canadiano numa missão lunar, e todos os quatro astronautas representarão o melhor da humanidade enquanto exploram para o benefício de todos”, disse a diretora da NASA, Vanessa Wyche.

They're going to the Moon! Introducing the #Artemis II astronauts:



Reid Wiseman (@astro_reid), Commander

Victor Glover (@AstroVicGlover), Pilot

Christina Koch (@Astro_Christina), Mission specialist

