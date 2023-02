Uma rapariga, de 16 anos, morreu na sequência de um ataque de tubarão, no rio Swan, em Perth, Austrália. A adolescente, que estaria a andar de jet ski com amigos, terá saltado para a água para nadar com golfinhos quando foi atacada, acredita a polícia.

A adolescente foi retirada da água com ferimentos graves e morreu no local, aponta um comunicado das autoridades, escreve a Reuters.

Citado pela BBC, o inspetor Paul Robinson, da Polícia Ocidental Australiana, descreveu o incidente como “muito traumático” e disse que especialistas em pesca admitiram que não é habitual encontrar tubarões naquela zona do rio.

As pessoas foram aconselhadas a tomar cuidado extra e a respeitar o fecho de praias.

O último ataque fatal de um tubarão naquela zona da Austrália foi em novembro de 2021, quando um homem, de 57 anos, não sobreviveu ao ataque de um tubarão branco.