Trabalhadores perdem 5% do salário base até ao fim da paragem forçada: há acordo na Autoeuropa

As negociações entre a Comissão de Trabalhadores (CT) e a administração da Autoeuropa terminaram, tendo as partes chegado a acordo sobre as medidas financeiras a implementar durante as nove semanas de paragem de produção na unidade de Palmela.

Trabalhadores perdem 5% do salário base até ao fim da paragem forçada. Não têm corte nos subsídios nem nos prémios, continuando a receber o prémio de assiduidade. A Autoeuropa dispensa 100 trabalhadores temporários mas com garantia de regresso, no final da paragem anunciada de 9 semanas.

Estas são as condições a aplicar no lay-off entre 11 de setembro e 12 de novembro:

pagamento a 95% do salário base + subsídio de turno

(os 95% incluem DD - down days - que serão retirados proporcionalmente, até um máximo de 6 durante o período de lay-off)

pagamento de prémio mensal de assiduidade (40 euros), sem critérios de absentismos

garantia de não haver cortes no prémio de objetivos nos items afastados pelo lay-off

garantia de regresso dos trabalhadores temporários quando a produção reiniciar

A empresa revelou na quinta-feira que iria haver uma paragem de produção de nove semanas, de 11 de setembro a 12 de novembro, devido às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia “severamente afetado” pelas cheias que ocorreram no passado mês de agosto naquele país. A administração da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela anunciou também a intenção de recorrer ao `lay-off´ durante a paragem de produção.

O 'lay-off' é uma medida que prevê a redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão temporária dos contratos de trabalho, devido a motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, incluindo catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa, desde que tais medidas se mostrem indispensáveis para assegurar a viabilidade económica dessa empresa e a manutenção dos postos de trabalho.

