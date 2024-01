Produção da Autoeuropa aumentou 14,09% em 2023 para 220.100 unidades

A produção da Volkswagen Autoeuropa aumentou, no ano passado, 14,09%, em termos homólogos, atingindo as 220.100 unidades, adiantou a empresa, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Assim, em 2023, “a Volkswagen Autoeuropa produziu 220.100 unidades, sendo a Europa o principal mercado de destino”, referiu, adiantando que “este aumento de 14,09% face a 2022 (180.909 unidades) representa mais um marco de sucesso na carreira comercial do T-Roc, cujo início de produção data de 2017”.

Segundo o grupo, “ainda em 2023, o T-Roc foi o terceiro carro mais vendido na Europa”.

De acordo com a empresa, a marca Volkswagen aumentou “significativamente o seu volume de vendas no ano passado, com cerca de 4,87 milhões de veículos entregues a clientes em todo o mundo”.

“Os números superaram os registados no ano transato em todas as regiões. No total, o aumento no volume de entregas foi de 6,7%”, indicou o grupo.

"Para Thomas Hegel Gunther, diretor-geral da Volkswagen Autoeuropa, o desempenho comercial do T-Roc demonstra o empenho da equipa da fábrica de Palmela em fazer um produto de qualidade e atrativo para os clientes da marca", rematou.