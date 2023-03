Dois pilotos foram expulsos de uma companhia aérea indiana, a SpiceJet, depois de terem sido apanhados a beber café e comer gujhiyas - um doce normalmente preparado para o festival Holi, que celebra a chegada da Primavera - dentro do cockpit de um avião, durante um voo, nesta quarta-feira.

A celebração não durou muito. Quando a foto tirada num avião a 975km/h se tornou popular nas redes sociais, as críticas aterraram.



“Os dois pilotos foram afastados enquanto decorre um inquérito. A SpiceJet tem uma política muito restrita no que diz respeito ao consumo de comida dentro do cockpit. Será iniciada uma ação disciplinar apropriada”, conta ao The Times of India, um dos representantes da companhia aérea.

Em causa não está os pilotos comerem, mas sim as condições em que comeram. As regras de aviação indianas permitem a tripulação levar comida, mas com alguns cuidados. No caso dos copos, esses devem ter tampa e estarem em cima de uma bandeja, para evitar que derramem. A foto publicada prova que desrespeitaram essas normas - mostra um copo de café descoberto e disposto numa alavanca do avião, que poderia provocar um pequeno curto circuito e causar problemas nos sistemas de comunicação.

"Mesmo a menor turbulência e respingos de café nos componentes eletrónicos podem estragar os sistemas. Isto é um ato criminoso", disse no Twitter o especialista de aviação Mohan Ranganathan. Segundo conta ao jornal The Hindu, recebeu a foto por "um piloto amigo".

A acrescentar a isso, também as fotografias são proibidas dentro do cockpit, segundo o Diretor Geral da Aviação Civil (DGAC).