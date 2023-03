Um grupo de instituições financeiras dos EUA vai resgatar o First Republic Bank com um depósito de 30.000 milhões de dólares (cerca de 28.000 milhões de euros), foi anunciado na noite de quinta-feira.

As 11 instituições vão depositar três montantes diferentes no banco First Republic, que sofreu uma forte desvalorização nos últimos dias após a falência do Silicon Valley Bank. As empresas que vão resgatar o First Republic têm de ficar no banco por quatro meses (120 dias).

Bank of America, Wells Fargo, Citigroup e JPMorgan vão depositar, cada um, cerca de cinco mil milhões de dólares; Goldman Sachs e Morgan Stanley vão contribuir com perto de 2,5 mil milhões de dólares; os restantes bancos – Truist, PNC, U.S. Bancorp, State Street e Bank of New York Mellon vão injetar perto de mil milhões de dólares cada, detalhou a CNBC.

“A ação dos maiores bancos dos Estados Unidos reflete a confiança no First Republic e nos bancos de todas as dimensões e demonstra o seu total comprometimento em ajudá-los a servir os seus clientes e comunidades”, justificou o grupo de instituições financeiras em comunicado.

O First Republic, com sede em São Francisco, foi avaliado com o rating “lixo” na quarta-feira pelas agências de notação financeira Fitch e S&P.