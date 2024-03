Furtaram máquina de tabaco em Benfica, carro em Algés e só foram apanhados em Vendas Novas

Dois homens foram detidos na quinta-feira em Vila Franca de Xira por suspeitas de furtar uma máquina de tabaco em Benfica (Lisboa) e um automóvel em Algés (Oeiras), informou a PSP, relatando uma perseguição policial de dezenas de quilómetros.

Os dois suspeitos, de 17 e 20 anos, foram vistos em Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), com uma viatura também furtada, com mais dois ocupantes. Apercebendo-se da presença da polícia, tentaram fugir, abriram a mala e arremessaram a máquina de tabaco para a via, “só não atingindo qualquer uma das viaturas policiais pela rápida reação dos respetivos condutores”.

O condutor, refere o comunicado, fez várias manobras perigosas e conseguiu mesmo “esquivar-se a uma tentativa de bloqueio da via”, efetuada com o apoio de motoristas de pesados que circulavam no local.

Após terem percorrido várias dezenas de quilómetros entre o local onde foram localizados e a zona de Lavre, em Vendas Novas, já no distrito de Évora, os ocupantes abandonaram o carro na estrada e fugiram a pé, mas “foi possível intercetar dois dos quatro suspeitos”, com antecedentes criminais. Após interrogatório, ficaram sujeitos a “apresentações periódicas e a proibição de contactos entre ambos”.