Adeptos do Benfica atiram verylights para dentro da prisão de Lisboa

Um grupo de adeptos do Benfica lançou verylights, foguetes e cocktails para dentro do Estabelecimento Prisional de Lisboa, na madrugada de segunda-feira, dia 4 de março.

Os indivíduos concentraram-se junto à Torre 4 da prisão, entoaram cânticos alusivos ao clube encarnado e cantaram os parabéns.

Fonte dos guardas prisionais disse à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) que aquelas pessoas pertenciam aos No Name Boys e que estariam a comemorar o aniversário da claque junto do estabelecimento prisional, uma vez que numa das alas da prisão estão três reclusos membros da respetiva claque.

Passados alguns minutos, os adeptos abandonaram o local.