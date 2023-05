É oficial: Mariana Mortágua é a nova coordenadora do Bloco de Esquerda

Catarina Martins deixa liderança do Bloco com "feridas" por sarar da "artimanha" de Costa, o "padrasto do populismo"

Mariana Mortágua culpa Costa pela ascensão da extrema-direita. Pedro Soares culpa a direção do BE por apoiar o "neonazi" Zelensky

Mariana Mortágua é a nova coordenadora do Bloco de Esquerda (BE). A decisão foi tomada pelos bloquistas, que votaram de credencial no ar, reunidos este fim de semana na XIII Convenção Nacional do partido, no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.

Sob o lema “Uma força, muitas lutas”, a moção A, encabeçada por Mariana Mortágua e subscrita pela atual direção do partido, foi a que reuniu mais votos entre os 654 delegados que participaram na reunião magna - 439 votos. A moção E, subscrita pelos opositores internos, obteve 78 votos. Foram registadas ainda 11 abstenções.

Um desfecho previsível, já que a moção A conseguiu eleger no fim de semana passado 81% (530) dos delegados para votar na convenção. Ainda assim, o anúncio da vitória da moção A foi recebido com entusiasmo pelos militantes reunidos na sala, com uma larga maioria dos participantes a saltar das cadeiras e a aplaudir os resultados.

Mariana Mortágua, que completa 37 anos no próximo mês, está no parlamento desde 2013, entrando na altura para substituir Ana Drago, uma das figuras com mais destaque no Bloco. Doutorada em economia, Mariana tem sido o rosto do partido nas comissões parlamentares de inquérito à banca e, mais recentemente, à gestão da TAP (função que entretanto deixou nas mãos de Pedro Filipe Soares).