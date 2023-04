É falso o email da professora universitária da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra que o Correio da Manhã avançava que tinha sido enviado e que dava conta de que tinha sido assediada "de forma sistemática e reiterada" pelo sociólogo Boaventura de Sousa Santos.

Em declarações à CNN Portugal, Liliana Pimentel, professora de Economia, garante que "alguém se fez passar" por ela e que já reportou o caso às autoridades e ao gabinete do diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

"É falso. Não escrevi email nenhum. Alguém se fez passar por mim e criou uma conta em meu nome", explica a docente, acrescentando que esta não é a primeira vez que tal acontece.

A professora já falou com o diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a quem explicou que "foi criado um email na plataforma protonmail com o seu nome" e alguém se fez passar por ela, garantindo que "não foi alvo de abusos por parte do doutor Boaventura de Sousa Santos".

"Alguém decidiu que era engraçado criar o email e aproveitar a minha ligação profissional ao doutor Boaventura de Sousa Santos. Não fui alvo de abusos por parte do doutor Boaventura de Sousa Santos", garante.

Liliana Pimentel, que já foi vereadora da Câmara de Condeixa, onde coordenava a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, revela ainda que já foi alvo de uma situação semelhante no passado e, na altura, apresentou queixa junto da Polícia Judiciária contra o suspeito.

"Já fui alvo desta situação no passado e agora o suspeito decidiu criar esta situação difamatória. Lamento o que está a acontecer e não ter sido contactada antes do Correio da Manhã ter decidido fazer manchete com este email falso".

Para além disso, a docente explica ainda que Arménia Coimbra, que é citada no email falso, não é sua advogada, sendo sim advogada da Câmara de Condeixa, mas as duas não têm "tido qualquer contacto".

Em declarações à CNN Portugal, a causídica classifica o email como "uma monstruosidade e uma falsidade" e garante que "nunca" foi advogada de Liliana Pimentel.

"Há um indivíduo, que é um louco, que decidiu criar um email e enviar a citar a Liliana e o meu nome. Eu já fui advogada num processo contra esse suspeito há uns meses, mas nunca fui advogada da Liliana. Sou advogada da Câmara de Condeixa, onde a Liliana foi vereadora, e sou advogada da Universidade de Coimbra", afirma, explicando que o suspeito estabelece a ligação entre si e a docente por causa de Condeixa, onde é residente.

A advogada explica ainda que já falou como reitor da Universidade de Coimbra (UC), a quem explicou que o email "é falso".

"O facto de haver uma denúncia nestes termos prejudica as outras denúncias e as vítimas", afirma, acrescentando que a situação deixou o reitor da UC "assoberbado".

Três antigas investigadoras do Centro de Estudos Sociais (CES) de Coimbra acusaram Boaventura de Sousa Santos de assédio sexual, mas o caso pode não ficar por aí. Pelo menos duas mulheres, uma brasileira e uma argentina, afirmam ter sido assediadas pelo sociólogo durante visitas a Portugal. O Centro de Estudos Sociais de Coimbra está a investigar as denúncias de assédio.