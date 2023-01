Depois de um grupo de centenas de manifestantes pró-Bolsonaro ter invadido as sedes dos três poderes em Brasília, os membros do governo de Lula da Silva questionaram a atuação "amena" do então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, para impedir a ação dos manifestantes. E cerca de uma hora depois da invasão, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, determinou a exoneração de Anderson Torres, avança a CNN Brasil.

Determinei a exoneração do Secretário de Segurança DF, ao mesmo tempo em que coloquei todo o efetivo das forças de segurança nas ruas, com determinação de prender e punir os responsáveis.



Também solicitei apoio do governo federal e coloco o GDF à disposição do mesmo. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) January 8, 2023

Paralelamente a Advocacia Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão de todos os envolvidos, incluindo a do agora ex-secretário de Segurança.

Anderson Torres foi ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro de 2021 a 2022. Antes, foi secretário de Segurança Pública de Ibaneis Rocha (MDB) no Distrito Federal. Com a derrota de Bolsonaro nas urnas no ano passado, Torres foi anunciado para ser novamente secretário de Segurança Pública do DF.

A AGU pediu também a imediata desocupação de todos os prédios públicos em Brasília e a dissolução dos atos antidemocráticos realizados nas imediações de quartéis e outras unidades militares. requer que, para tais medidas, sejam utilizadas todas as Forças de Segurança Pública do Distrito Federal e dos estados.