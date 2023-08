40.000€: era suposto cuidar de um idoso mas deixou-o sem dinheiro

Tem 11 anos, foi violada pelo padrasto, engravidou, impediram que abortasse - aconteceu no Peru (outra vez)

Roubou poupanças, desviou a pensão de um idoso e convenceu-o a modificar o testamento, mas foi apanhada pela Guardia Civil. Uma mulher de 50 anos retirou 40.000 euros a um homem de 89 anos que estava ao seu cuidado, em Cabezón de la Sal, Espanha, mas as autoridades meteram cobro à burla.

As autoridades começaram a investigar o caso no final de julho, depois de serem informadas de que o idoso, que "não tem família" a não ser uns primos, teria ficado praticamente sem dinheiro.

A mulher aproveitou-se da "vulnerabilidade da vítima para lhe roubar as poupanças que tinha no banco, mudar a conta de destino da sua reforma, tirar-lhe cerca de 8.000 euros em dinheiro que tinha em casa e convencê-la a modificar o testamento a seu favor", informaram as autoridades através de comunicado.

Segundo a vítima, a mulher, que era sua vizinha e que ele conhecia há muito tempo, cuidava dele há aproximadamente dois meses. Os dois acordaram um pagamento pelo trabalho mas a mulher convenceu-o a "administrar as suas poupanças com a desculpa de que trataria das compras e dos pagamentos necessários e que, quando necessário, cobraria pelo seu trabalho".

Para que isso acontecesse, abriram uma conta conjunta, para onde foram transferidas as economias do homem. O pagamento da sua pensão passou também a ser feito para essa conta.

O idoso tinha mais de 32.000 euros na conta à ordem, que desapareceram "quase por completo". A polícia descobriu que esse dinheiro foi usado em compras online e que foram feitos vários levantamentos em caixas multibanco.

A mulher está detida e o seu companheiro está a ser investigado por possível colaboração em fraude e furto.

A Guardia Civil tem feito diligências para "diminuir" a situação de "precariedade económica" em que a vítima ficou, aponta a Europa Press.