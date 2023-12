O seu cão tosse e espirra? Há uma doença respiratória misteriosa que se está a espalhar entre cães nos EUA. Saiba o que pode fazer

De New Hampshire ao Oregon, os investigadores estão a tentar descobrir o que está a causar uma doença respiratória infeciosa entre os cães que se tornou mortal em casos raros.

A doença misteriosa é descrita como uma "doença respiratória infeciosa canina atípica", afirmou o Departamento de Agricultura do Oregon num comunicado de imprensa de 9 de novembro. Os sintomas incluem tosse, espirros, corrimento ocular ou nasal e letargia.

Os veterinários do Oregon registaram mais de 200 casos da doença desde meados de agosto. Outros casos foram registados no Colorado, Illinois e New Hampshire.

"Com base na epidemiologia dos casos relatados até ao momento, os casos parecem partilhar uma etiologia viral, mas os testes comuns de diagnóstico respiratório foram amplamente negativos", refere o veterinário do estado de Oregon, Ryan Scholz, à American Veterinary Medical Association.

Por outras palavras, os cães com a doença não identificada apresentam sinais semelhantes aos de uma doença respiratória superior, mas geralmente não testam positivo para doenças respiratórias comuns. E a doença é geralmente resistente aos tratamentos padrão, explica David B. Needle, um patologista do Laboratório de Diagnóstico Veterinário de New Hampshire e professor associado clínico da Universidade de New Hampshire.

"A mortalidade não parece ser uma parte importante da síndrome que estamos a investigar, sendo raros os animais que desenvolvem uma pneumonia aguda e por vezes fatal após uma doença crónica mais longa", afirma Needle. "Pensamos que estas podem representar infecções secundárias".

De onde veio a doença?

Needle faz parte de uma equipa que está a tentar identificar a doença e encontrar segmentos de ADN comuns, recolhendo amostras de clínicas veterinárias locais e comparando os resultados.

"Se o que identificámos for um agente patogénico, é provável que se trate de uma bactéria adaptada ao hospedeiro, com uma longa história de colonização de cães", diz. Um "evento evolutivo", como uma mutação espontânea ou a obtenção de um gene de uma fonte diferente, poderia então ter levado a bactéria a tornar-se virulenta, acrescenta.

Segundo Needle, os investigadores receberam amostras do Oregon e esperam receber amostras do Colorado, de Illinois e de outros estados para análise.

O Laboratório de Diagnóstico de Doenças Animais de Washington também registou casos de uma misteriosa doença canina, diz o diretor do laboratório à CNN por e-mail.

"Tem havido um aumento no número de cães com doenças respiratórias (tosse, letargia, febre) e os sinais têm persistido por mais de alguns dias", diz Kevin Snekvik, diretor executivo do laboratório e professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade do Estado de Washington.

Snekvik garante que o laboratório de Washington não registou qualquer morte de caninos devido a esta doença misteriosa, mas ressalva que os laboratórios de outros estados registaram algumas mortes.

O que é que os donos de cães podem fazer?

Embora as notícias possam ser preocupantes, "sugerimos cautela em vez de preocupação", diz uma nota do website da Associação Médica Veterinária do Oregon.

Embora esta doença em particular seja invulgar, "podem ocorrer surtos periódicos do Complexo da Doença Respiratória Infecciosa Canina (CIRDC) numa população canina. Pelo menos nove bactérias e vírus diferentes foram associados como causas do CIRDC, que é transmitido por gotículas respiratórias", diz a associação.

"A infeção por mais de um agente bacteriano ou viral é comum. Os sintomas incluem tosse, espirros, corrimento nasal e/ou ocular e letargia. Se o seu cão apresentar estes sintomas, por favor contacte o seu veterinário".

Os donos de cães devem ajudar a manter os seus animais de estimação saudáveis, certificando-se de que estão atualizados sobre todas as vacinas, como as da gripe canina, Bordetella e parainfluenza, alerta a associação. Outras dicas incluem:

- Reduzir o contacto com um grande número de cães desconhecidos. Tal como acontece com outros agentes patogénicos respiratórios, quanto mais contactos o seu cão tiver, maior é o risco de encontrar um cão infecioso.

- Reduzir o contacto com cães doentes. Isto pode ser mais difícil de determinar, mas se um cão parecer doente (tosse, nariz a pingar, olhos a pingar), mantenha o seu cão afastado dele.

- Mantenha os cães doentes em casa e procure cuidados veterinários.

- Evite os bebedouros comuns partilhados por vários cães.