Aos 51 anos, Cameron Diaz anuncia a chegada do segundo filho

Cameron Diaz, de 51 anos, foi mãe pela segunda vez. Numa publicação feita no Instagram, a atriz e o cantor Benji Madden, com quem é casada desde 2015, anunciaram esta sexta-feira o nascimento de Cardinal Madden, o segundo filho do casal.

“Estamos abençoados e entusiasmados por anunciar o nascimento do nosso filho, Cardinal Madden”, lê-se na publicação, na qual dizem que o bebé “é incrível e estamos todos muito felizes por ele estar aqui!”.

Os artistas aproveitaram ainda o anúncio para revelar que não irão publicar nenhuma fotografia do bebé “para a segurança e privacidade das crianças”. Mas garantem: “ele é muito fofo”.

Cameron e Benji, de 45 anos e membro da banda Good Charlotte, são ainda pais de Raddix Madden, que nasceu em 2019.

O casal, que não costuma fazer muitas aparições públicas, foi notícia recentemente depois de a atriz ter dito, no podcast no "Lipstick on the Rim", apresentado por Molly Sims e Emese Gormley, que deveríamos “normalizar os quartos separados”.