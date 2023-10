Chris Evans fala pela primeira vez do casamento com a portuguesa Alba Baptista: “Temos estado a aproveitar a vida”

De aliança no dedo, Chris Evans, que sempre se mostrou discreto na sua relação com a Alba Baptista, falou pela primeira vez do casamento com a atriz, durante a Comic Con de Nova Iorque: “Casei-me. Foi ótimo. Na verdade, tivemos duas cerimónias: tivemos uma na Costa Leste e uma em Portugal. A minha mulher é portuguesa. Vamos, Portugal! Foram maravilhosas e lindas. É muito planear um casamento - para os que são casados, vocês sabem, exige muito de nós.”

Casado há cerca de um mês, a estrela de “Capitão América” mostrou-se feliz, deixando a ideia de que ambos querem aproveitar cada momento ao máximo: “Agora, que passámos por isso, temos estado a aproveitar a vida, a preparar-nos para o outono - a minha estação favorita. Esta é a melhor fase do ano. Estamos a relaxar, a aproveitar a vida e a refletir.”

Chris Evans, de 42 anos, e Alba Baptista, de 26, casaram-se numa cerimónia privada em Cape Cod, Estados Unidos, a 9 de setembro. Compareceram familiares e amigos próximos do ator, assim como várias estrelas da Marvel,colegas de elenco de Evans em "Os Vingadores" - Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Jeremy Renner.

Os rumores de que os dois atores teriam uma relação surgiram em janeiro de 2022, mas apenas em novembro do mesmo ano uma fonte confirmou à People que eles namoravam “há mais de um ano”.

“Eles estão apaixonados e nunca vi o Chris tão feliz”, revelou a mesma fonte, garantindo que a "família e amigos” do ator a adoravam.

Quando foi eleito o Homem mais sexy de 2022, Chris Evans admitiu que gostaria de assentar e constituir família, mas não falou da sua relação com Alba Baptista.

Em fevereiro de 2023, a estrela da Marvel “oficializou” a relação ao publicar fotos com a atriz portuguesa na sua conta de Instagram.