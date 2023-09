"Capitão América" casa-se em segredo com atriz portuguesa

Chris Evans e Alba Baptista casaram, este fim de semana, em segredo, numa cerimónia íntima em Massachusetts, Boston, avança o Page Six, que cita fonte próxima do casal.

De acordo com a mesma fonte, a cerimónia aconteceu no sábado, na casa do ator, e contou com a presença de familiares e amigos próximos, assim como de várias estrelas da Marvel. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Jeremy Renner, colegas de elenco de Evans em "Os Vingadores" foram mesmo fotografados a almoçar perto do local da cerimónia.

Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Jeremy Renner in Boston, hometown of Chris Evans for his wedding. pic.twitter.com/igUjDKAsdA — Pop Faction (@PopFactions) September 10, 2023

Para marcarem presença na cerimónia, os convidados tiveram de assinar acordos de "não divulgação" e os telemóveis foram confiscados à entrada.

Chris Evans, de 41 anos, e Alba Baptista, de 26, começaram a namorar em 2021 e o namoro foi confirmado um ano depois, com o ator a divulgar várias fotos do casal na sua conta de Instagram, entretanto desativada.

Enquanto Alba Baptista nunca comentou o romance publicamente, a estrela de "Capitão América" chegou a comentar o seu desejo de constituir família em entrevista à revista People.

"Isso é algo que quero absolutamente: mulher, filhos, ter uma família. Quando lemos sobre a maioria dos melhores artistas, sejam atores, pintores, escritores, a maior parte deles [admite] que não foi o trabalho que fizeram [de que mais se orgulham], mas sim as relações; as famílias que criaram, o amor que encontraram, o amor que partilharam. Por isso, é também algo que, ao longo dos meus longos 41 anos, também é verdadeiro. Essas coisas são as mais importantes. Adoro a ideia de tradição e cerimónia. Tive muito disso na minha vida, por isso a ideia de criar isso - não consigo pensar em nada melhor", afirmou o ator durante a entrevista a propósito do prémio "Sexiest Man Alive" de 2022.