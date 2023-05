Turistas seguiram o GPS e o carro acabou na água

Duas irmãs estavam a caminho de uma excursão turística num monovolume, no sábado, e seguiam o caminho indicado pelo GPS, mas o veículo acabou parcialmente submerso no porto de Honokohau, no Havai.

"Devem ter tirado os olhos da estrada durante um segundo", relata a testemunha Christie Hutchinson, residente na ilha, ao jornal The Washington Post, acrescentando: "Vimos o carro a ir direto para a água".

Christie Hutchinson estava na sua embarcação, a proteger-se de uma chuvada forte, no porto de Honokohau, quando viu um carro em direção à água, entrando por uma rampa para barcos. No interior do veículo encontravam-se duas passageiras, que permaneceram calmas, "sem urgência em sair do carro", disse Hutchinson à Hawaii News Now.

Um grupo de pessoas saltou para a água para ajudar a condutora e a outra passageira a sair do veículo e subirem a rampa para terra. De acordo com a testemunha, o acidente não provocou feridos. Uma equipa de reboque puxou o veículo totalmente submerso no final do dia.

No TikTok, Christine Hutchinson partilhou um vídeo do momento e ironizou: "Tenho quase a certeza que não era suposto acontecer".

As turistas iam fazer uma excursão para ver raias e outros animais marinhos da ilha do Pacífico. Com a chuva forte, desviaram-se do caminho indicado no GPS, sem notarem a aproximação à água.

Uma especialista do Departamento de Transportes havaiano, Samantha Tavares, disse ao The Washington Post que este género de acidentes acontecem, apesar de "não ser exatamente normal". Deixou ainda um conselho para os turistas: "Se virem água, não guiem em direção a ela".