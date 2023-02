"Não há qualquer prova de extraterrestres ou de atividade extraterrestre" nos objetos não identificados que sobrevoaram a América do Norte, afirmou Karine Jean-Pierre, a assessora de comunicação da Casa Branca em conferência de imprensa esta segunda-feira.

“Já há relatos desses objetos voadores há muitos anos, sem explicação ou exame profundo por parte do governo. O presidente Biden mudou isso. Finalmente estamos a tentar entender melhor o que são”, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. Sublinha que não pode "entrar publicamente em muitos detalhes", mas revela que a China tem um programa de balões de alta altitude para angariar informações que está ligado ao exército chinês. Esse programa já estaria a funcionar durante a administração de Donald Trump, mas só agora foi detetado.

“Sabemos que esses balões de vigilância da República Popular da China cruzaram dezenas de países em vários continentes em volta do mundo, incluindo alguns de nossos aliados e parceiros mais próximos. Consideramos que, neste momento, esses balões forneceram informações limitadas à China… (em comparação com) outras plataformas de inteligência usadas nos Estados Unidos. Mas, no futuro, se a China continuar a investir na evolução dessa tecnologia, ela irá tornar-se mais valiosa."

Além do balões-espiões chineses existe “uma série de entidades, incluindo países, empresas, organizações de investigação e académicas, que operam objetos a estas altitudes para fins nada nefastos, incluindo investigação científica, dito isto ainda não conseguimos avaliar definitivamente quais são esses objetos mais recentes - agimos com muita cautela para proteger a nossa segurança, os nossos interesses e a segurança de voo”. Sabe-se que são objetos voadores não pilotados.

“Não temos nenhuma razão para suspeitar que estes outros objetos detetados estavam a realizar vigilância de qualquer tipo, (mas) não podemos descartar essa hipótese”, disse Kirby. “Estão a ser feitos esforços em todos os locais para encontrar o que restas desses objetos, para que possamos entender melhor o que são", disse, lembrando que no Alasca e no Canadá os objetos estão em território bastante remotos, com gelo e deserto, o que dificulta a busca. Assim que forem encontrados, os objetos serão analisados pelos vários especialistas da Casa Branco, afirmou.

John Kirby garantiu que os Estados Unidões não enviaram balões para espiar a China.