As casas ficaram 13,5% mais caras no terceiro trimestre de 2022, mas, analisando os últimos 12 meses terminados em setembro, os números indicam um preço de 1.446 euros por metro quadrado, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Analisando as duas principais cidades do país, os preços das casas subiram 10% tanto no Porto como em Lisboa, mas houve aumentos de até 30% nas freguesias.

Lisboa continua a ser a cidade mais cara para comprar casa. No espaço de um ano, os preços subiram 10,1% para 3.785 euros o metro quadrado, quase o triplo da mediana nacional (1.446 euros por metro quadrado), refere o INE.

Entre as 24 freguesias de Lisboa, apenas uma assistiu a uma descida dos preços das casas — Campolide (-2,6% para 3.398 euros/m2). Em Marvila, os preços dispararam 29,7% para 5.440 euros por metro quadrado, mas Campo de Ourique também assistiu a um aumento acima dos 20% — 20,2% para 4.560 euros por metro quadrado. A subida mais controlada foi nas Avenidas Novas (+1,2% para 4.282 euros por metro quadrado).

Evolução do preço mediano de venda das casas nas freguesias de Lisboa entre outubro de 2021 e setembro de 2022 (INE)

Analisando o valor do metro quadrado, Marvila é agora a freguesia mais cara da capital (5.440 euros o metro quadrado), tendo ultrapassado Santo António, na zona da Avenida da Liberdade, (+6,2% para 5.753 euros por metro quadrado). Santa Clara continua a ser a mais barata (2.552 euros por metro quadrado, +2,2%), seguida dos Olivais (+1,9% para 2.830 euros por metro quadrado).

Vejamos um exemplo. Comprar um apartamento T2 com 70 metros quadrados em Marvila poderia custar cerca de 380 mil euros, enquanto o mesmo T2 em Santa Clara, entre o Lumiar e Odivelas, custaria cerca de 180 mil euros.

Os preços no Porto

No Porto, os preços subiram 9,8% para 2.467 euros o metro quadrado no espaço de um ano, quase o dobro da mediana nacional, mas abaixo da mediana de Lisboa, refere o INE. Das sete freguesias do Porto, todas assistiram a um aumento dos preços das casas.

No Bonfim (onde os preços tinham descido ligeiramente até junho de 2022) foi onde os preços mais subiram: dispararam 23,9% para 2.415 euros por metro quadrado, enquanto Paranhos assistiu ao aumento mais tímido: +5,1% para 2.247 euros o metro quadrado.

Evolução do preço mediano de venda das casas nas freguesias do Porto entre outubro de 2021 e setembro de 2022 (INE)

Por sua vez, analisando o valor do metro quadrado, Campanhã voltou a ser a freguesia mais barata para comprar casa no Porto, com o metro quadrado avaliado em 2.098 euros (+12,3%). Por sua vez, a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde continua a ser a mais cara, com o metro quadrado a custar 3.352 euros (+15,1%).

Por exemplo, comprar um apartamento T2 com 70 metros quadrados em Campanhã, na zona do estádio do Dragão, poderia custar cerca de 150 mil euros, enquanto o mesmo T2 na União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, na zona do Parque da Cidade do Porto, custaria cerca de 235 mil euros.