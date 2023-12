Sismo na China faz mais de 110 mortos

Mais de 110 pessoas morreram e 200 ficaram feridas devido a um sismo que atingiu a região fronteiriça de Gansu-Qinghai, na China, de acordo com um relatório da agência de notícias estatal Xinhua citado pela Reuters.

A última atualização das autoridades chinesas dava conta da morte de 86 pessoas na província de Gansu, além de outras nove vítimas mortais na província vizinha de Qinghai.

O Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (EMSC) classificou o sismo como de magnitude 6,1.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 35 quilómetros, com epicentro localizado 102 quilómetros a oeste-sudoeste de Lanzhou, China, disse a EMSC.

🔔#Earthquake (#地震) M6.0 occurred 46 km NW of #Linxia (#China) 9 min ago (local time 23:59:34). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/qMj8VqsuT4

🖥https://t.co/efq32IeDI2 pic.twitter.com/8F4CLFal8y