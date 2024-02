Guarda costeira da China causa o "pânico" em Taiwan - e isso faz parte do plano de Pequim

Pequim condena encontro do presidente eleito de Taiwan com antigos funcionários dos EUA

O King Xia, um barco turístico taiwanês, levava 23 passageiros numa viagem à volta das ilhas Kinmen, em Taiwan, a poucos quilómetros da costa sudeste da China, quando foi intercetado por dois navios da guarda costeira chinesa.

Seis oficiais chineses subiram a bordo, verificando o plano de rota da embarcação, o certificado e as licenças dos 11 membros da tripulação, numa inspeção "forçada" que durou cerca de meia hora, de acordo com a guarda costeira de Taiwan, que afirmou que o King Xia tinha "desviado para" o lado chinês das águas para evitar cardumes.

O encontro sem precedentes com as forças da ordem chinesas, numa altura de grande tensão entre Pequim e Taipé, assustou os passageiros taiwaneses a bordo.

"Foi muito assustador", afirmou um passageiro num vídeo ao United Daily News, de Taiwan, ao regressar a terra sob a escolta de um navio da guarda costeira taiwanesa, na segunda-feira. "Tive tanto medo de não conseguir regressar a Taiwan".

Kuan Bi-ling, chefe do Conselho dos Oceanos de Taiwan, disse na terça-feira que o incidente causou o "pânico" entre o público taiwanês.

Durante anos, os passeios de barco entre Kinmen e Xiamen, a cidade mais próxima do continente chinês, ofereceram aos turistas de Taiwan a oportunidade de contemplar o deslumbrante horizonte da China sem o incómodo dos controlos fronteiriços, com a China a operar barcos turísticos semelhantes também para os seus cidadãos.

Mas agora, a popular rota foi apanhada no meio de tensões crescentes, com a guarda costeira chinesa a aumentar as patrulhas na zona - no que os analistas dizem ser o último esforço de Pequim para inclinar o status quo a seu favor, minando o controlo de Taiwan sobre as águas.

A escalada ocorreu depois de dois pescadores chineses se terem afogado na semana passada quando a lancha em que seguiam se virou durante uma perseguição da guarda costeira de Taiwan, que os acusou de invadirem águas proibidas em torno de Kinmen.

Pequim culpou o Partido Democrático Progressista (DPP), no poder em Taiwan, pelas mortes e aproveitou a oportunidade para alargar a sua presença nas águas.

Desde o fim de semana, Pequim tem negado a designação de Taiwan de "águas proibidas ou restritas" perto de Kinmen, enquanto a sua guarda costeira lançou "patrulhas regulares" nas águas em torno das ilhas para reforçar a aplicação da lei.

Na terça-feira de manhã, uma embarcação da guarda costeira chinesa entrou durante uma hora em águas controladas por Taiwan perto de Kinmen, segundo a guarda costeira de Taiwan, que afirmou ter enviado um navio seu para navegar ao lado da embarcação chinesa e ter utilizado rádio e altifalantes para a afastar.

Ian Chong, um cientista político da Universidade Nacional de Singapura, disse que as últimas medidas fazem parte das estratégias chinesas de "zona cinzenta", referindo-se a medidas coercivas ou agressivas do Estado que não chegam a ser uma guerra aberta - algo que Pequim tem utilizado cada vez mais nos últimos anos nos mares da China Oriental e do Sul, bem como em relação a Taiwan.

A inspeção de um barco de turismo taiwanês pela guarda costeira chinesa, que, segundo Chong, nunca tinha acontecido antes, destinava-se a provocar Taiwan e a ver se esta escalava ou aceitava este tipo de comportamento como dado adquirido.

"A guarda costeira chinesa escolheu uma embarcação turística por ser de grande visibilidade - seria de esperar que houvesse muitas pessoas no barco com câmaras e telemóveis", afirmou. "Estão a tentar corroer e contestar a capacidade de Taiwan para administrar aquelas águas."

A guarda costeira de Taiwan afirmou que continuaria a aplicar a lei nas águas que controla e "ajustaria as suas operações de forma flexível para garantir a paz e a segurança".

Kuan, chefe do Conselho de Oceanos de Taiwan, disse que as autoridades de Taiwan iriam "educar" os capitães de barcos taiwaneses de que não precisam de parar para as inspeções da guarda costeira chinesa. Nesses casos, devem notificar imediatamente o conselho para obter assistência, afirmou.

Os riscos são elevados, uma vez que a presença crescente e a proximidade das embarcações da guarda costeira chinesa e taiwanesa levantam o risco de erros de cálculo que podem potencialmente conduzir a um conflito aberto.

Falando aos jornalistas sobre a inspeção da guarda costeira chinesa, o ministro da Defesa de Taiwan, Chiu Kuo-kcheng, salientou esses riscos, afirmando que o Ministério da Defesa está "muito preocupado" com potenciais erros de cálculo.

Para evitar uma escalada das tensões, as forças armadas de Taiwan não irão "intervir diretamente" no incidente, acrescentou.

A guarda costeira de Taiwan inspeciona um navio que se virou durante uma perseguição ao largo da costa de Kinmen, em 14 de fevereiro de 2024 (Administração da Guarda Costeira de Taiwan/AP)

Teste precoce para o novo presidente

A China intensificou a pressão sobre Taiwan depois da vitória do vice-presidente Lai Ching-te, um acérrimo defensor da identidade e da soberania de Taiwan, nas eleições presidenciais de janeiro, dando ao DPP um histórico terceiro mandato consecutivo.

Dias depois das eleições, Pequim afastou um dos poucos aliados diplomáticos que restavam a Taipé, a nação Nauru, uma ilha do Pacífico.

No mês passado, Taiwan protestou contra o facto de a China ter ajustado "unilateralmente" uma rota de voo que poderia fazer com que os aviões civis voassem mais perto da sensível linha mediana do Estreito de Taiwan, aumentando a pressão sobre Taipé em matéria de segurança aérea e defesa aérea.

A linha mediana serve há muito tempo como demarcação informal entre a China e Taiwan, que Pequim reivindica como seu próprio território. A China não reconhece formalmente a existência dessa linha, mas respeitava-a em grande medida até aos últimos anos.

Desde a visita da então presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipé, em 2022, os aviões militares chineses têm sobrevoado regularmente a linha mediana, à medida que Pequim aumenta a pressão militar sobre a democracia autónoma.

Tian Feilong, um professor de direito conservador de Pequim, comparou o aumento da vigilância da guarda costeira chinesa nas águas em torno de Kinmen ao "avanço" da China sobre a linha mediana após a visita de Pelosi.

Não se trata apenas de "uma declaração de soberania" por parte de Pequim, mas também de "uma demonstração gradual e o estabelecimento de um novo normal" na governação da China e na aplicação da lei no Estreito de Taiwan, escreveu Tian num comentário no guancha.cn, um site de notícias nacionalista chinês.

Chong, da Universidade Nacional de Singapura, espera um aumento das medidas da "zona cinzenta" de Pequim nos próximos meses, na perspetiva da tomada de posse de Lai como próximo presidente de Taiwan, em maio.

"Trata-se de um esforço para testar a nova administração de Lai, para ver se fará concessões ou se cometerá erros que possam ser aproveitados por Pequim", afirmou.

"Este comportamento lento e gradual dificulta uma reação forte, mas ceder também seria, de certa forma, ceder terreno a Pequim."