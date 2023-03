Não é todos os dias que são descobertos compostos eficazes para matar fungos, por isso os investigadores na Alemanha sabiam que a sua recente descoberta precisava de um nome especial. Identificando e testando três compostos naturais que se revelaram letais para os fungos, ficaram tão impressionados que deram aos químicos o nome do ator Keanu Reeves, um piscar de olhos à forma como ele elimina os vilões em filmes como "John Wick" e "The Matrix".

O potencial tratamento para os fungos surge numa altura em que os organismos estão a tornar-se cada vez mais resistentes aos antifúngicos conhecidos, de acordo com o autor do estudo Sebastian Götze, um investigador do Instituto Leibniz de Investigação de Produtos Naturais e Biologia das Infeções da Alemanha. Não só os micróbios recentemente nomeados são eficazes contra as plantas, como os investigadores descobriram que os compostos - moléculas normalmente encontradas em bactérias chamadas lipopeptídeos - também são um tratamento eficaz contra as infeções fúngicas humanas.

O estudo foi publicado recentemente no Journal of the American Chemical Society.

"Os lipopeptídeos matam tão eficazmente que lhes demos o nome de Keanu Reeves, porque ele também é extremamente mortal nos seus papéis", disse Sebastian Götze num comunicado.

"Temos uma crise de anti-infeciosos. Muitos fungos patogénicos humanos são agora resistentes aos antimicóticos (antifúngicos) - em parte porque são utilizados em grandes quantidades nos campos agrícolas".

Chamados de "keanumycinas", os compostos antimicrobianos recentemente encontrados são um subproduto natural da bactéria Pseudomonas tipicamente encontrada no solo e na água. Os investigadores encontraram os compostos ao estudar as Pseudomonas pela sua eficácia contra as amebas predadoras.

Os cientistas sabiam que "muitas destas espécies bacterianas (Pseudomonas) são muito tóxicas para as amebas, que se alimentam de bactérias", disse o autor principal do estudo Pierre Stallforth, chefe do departamento de paleobiotecnologia do Instituto Leibniz. Pierre Stallforth e os seus colegas investigadores quiseram explorar a eficácia das bactérias contra fungos, que têm uma estrutura celular semelhante à das amebas.

O que podem fazer as keanumycinas

Os investigadores testaram inicialmente as keanumycinas A, B e C numa hortênsia que tinha sido infetada com Botrytis cinerea, uma praga vegetal mais conhecida pela podridão cinzenta do bolor. O fungo infeta geralmente certas frutas e vegetais e causa danos colaterais nas colheitas.

Os compostos são biodegradáveis, de acordo com o estudo, e poderão constituir uma alternativa amiga do ambiente aos pesticidas nos esforços para salvar a produção de alimentos.

Outros testes também mostraram que as keanumycinas são eficazes contra os Candida albicans, uma levedura natural que se encontra tipicamente no microbioma humano mas que pode crescer em excesso e transformar-se numa infeção grave.

As infeções fúngicas têm sido um tema quente recentemente devido ao "The Last of Us" da HBO, e, como o programa sugere, as condições podem ser difíceis de tratar, mas não impossíveis. (A HBO, tal como a CNN, faz parte da Warner Bros. Discovery.) Os testes às keanumycinas mostraram que os compostos não são especialmente nocivos e tóxicos para as células humanas, um problema frequentemente visto no desenvolvimento de tratamentos antifúngicos, uma vez que as células fúngicas partilham propriedades semelhantes com as células animais.

"Este estudo documenta outro meio estimulante pelo qual os micróbios evoluíram para competir com e combater outros organismos", diz Matt Nelsen, um investigador do Museu de Campo de Chicago, num e-mail.

"Esforços anteriores têm procurado explorar tais produtos naturais para uso humano no combate aos agentes patogénicos animais e vegetais", acrescenta Matt Nelsen. "Contudo, ao longo do tempo, muitos organismos patogénicos - incluindo fungos - desenvolveram resistência às substâncias químicas que utilizamos para os combater. Consequentemente, precisamos de encontrar uma nova forma de os ‘ludibriar’ ou de os ´superar´".

As keanumycinas são "boas candidatas para assegurar uma estrutura sólida para o desenvolvimento de antifúngicos", refere o estudo, e poderiam ser uma nova opção de tratamento numa área em que são "desesperadamente necessárias". Os investigadores disseram que irão realizar mais testes sobre os compostos.

"Um meio pelo qual os organismos se envolvem nesta batalha (competição com outros organismos) é através da síntese de substâncias químicas que podem inibir o crescimento ou matar outros organismos", diz Matt Nelsen. Com mais investigação, será excitante compreender quão disseminadas são as keanumycinas, acrescenta, e ver quantas outras espécies do género das Pseudomonas podem produzir estes compostos.