Leão foge de circo e vagueia durante horas por ruas de cidade italiana

Os habitantes de Ladispoli, a oeste de Roma, Itália, não ganharam para o susto, quando se depararam com um leão a vaguear pelas ruas, no sábado.

Kimba, de oito anos, fugiu do circo Rony Roller, levando a que as autoridades pedissem aos habitantes para ficarem em casa, enquanto a polícia e a equipa do circo tentavam capturar o animal.

Dar de caras com um leão é algo assustador, mas, segundo Rony Vassallo, o tratador dos animais do Circo Rony Roller, Kimba não representava grande perigo.

"Encontrou pessoas num ambiente a que não está habituado... e nada aconteceu", disse Rony Vassalo em declarações à AFP, citadas pelo The Guardian. "Nem por um segundo teve o instinto de atacar uma pessoa", apontou.

O leão foi sedado e capturado mais de cinco horas após o alerta inicial. Kimba está bem e as circunstâncias da sua fuga estão a ser investigadas, apontaram os responsáveis do circo.

Vassalo acredita que a fuga não foi um acidente, uma vez que verificou a jaula uma hora antes e "estava tudo em ordem". Apesar de não querer alongar-se no assunto, apontou que algo assim nunca tinha acontecido e que foi "muito estranho".

Este incidente levou a que os ativistas pelos direitos dos animais voltassem a apelar para que seja proibida a utilização de animais selvagens no entretenimento.

"Espero que este episódio possa despertar algumas consciências e que possamos finalmente acabar com a exploração de animais nos circos", disse o autarca de Ladispoli, Alessandro Grando.

Antecipando-se às queixas dos moradores, o responsável disse que não tinha autorizado a presença de um circo com leões, mas que não tinha poder para proibi-la.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o leão a caminhar pelas ruas.