Onde está Clotilde Arruda? Uma pergunta que a família faz há 35 anos, e que as autoridades dos Estados Unidos não desistem de ver respondida. A portuguesa, natural de São Miguel, nos Açores, foi vista pela última vez em Fall River, no Estado norte-americano de Massachusetts, onde vivia com o marido e a filha.

O marido, Robert Tremblay, afirma que Clotilde, então com 33 anos, o deixou para ir viver com outro homem naquele ano, mas as autoridades não têm quaisquer provas nesse sentido, sendo que o desaparecimento da portuguesa nunca foi reportado pelo marido. Em sentido contrário, o resto da família da mulher rejeita a ideia de uma fuga para ir viver com outra pessoa.

Desde logo pela “extrema proximidade” com a filha, que à data do desaparecimento tinha oito anos. Entende a família de Clotilde que esse cenário é impossível, de acordo com o relato feito pela polícia, que renovou as buscas pela portuguesa. Tudo porque o condado de Bristol reativou a Iniciativa de Pessoas Desaparecidas em agosto de 2022, retomando casos que estavam arquivados em Fall River e até no resto do Estado.

“[As autoridades] estão a procurar ajuda das pessoas para obterem quaisquer informações sobre Clotilde (Arruda) Tremblay”, pode ler-se numa publicação feita pelas autoridades no Facebook a 16 de fevereiro.

Clotilde “Claudette” Arruda, como também é referida pela polícia, casou com Robert Tremblay em 1980. Com a filha tinha, segundo os vizinhos do casal, uma relação ternurenta, mesmo “inseparável”. Em simultâneo a polícia recolheu o testemunho de um dos vizinhos que colocou em causa a versão do marido.

“Por essa razão e pelas circunstâncias do desaparecimento, tanto os membros da família de Clotilde como o seu vizinho acreditam que algo aconteceu naquela altura”, acrescenta a polícia, explicando que os esforços feitos na altura para encontrar a mulher não foram bem-sucedidos. O desaparecimento, esse continua a ser considerado “suspeito”.

A polícia deixa ainda um apelo a quem tenha informações sobre o caso, mesmo que fale português.