Dois mortos e cinco feridos, um deles com gravidade, são o resultado de uma colisão entre quatro automóveis ocorrida este sábado no Itinerário Principal 2 (IP2), no concelho de Beja, revelou a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 19:10, ocorreu ao quilómetro 334 do IP2, entre Beja e São Matias.

Segundo a mesma fonte, a colisão envolveu um veículo ligeiro de mercadorias e três ligeiros de passageiros.

Os cinco feridos foram transportados pelos bombeiros para as urgências do hospital de Beja, assinalou a fonte da Proteção Civil.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR informou que, devido ao acidente, o troço do IP2 entre a chamada rotunda da Força Aérea, junto à capital do Baixo Alentejo, e a freguesia de São Matias continuava cortado ao trânsito cerca das 20:30.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Beja e Cuba, a GNR, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a concessionária do IP2, com um total de 26 operacionais e 13 veículos.

A viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e a ambulância de Suporte Básico de Vida (SIV) de Moura estão entre os veículos mobilizados para o socorro às vítimas.