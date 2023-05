Confiança dos consumidores portugueses em máximos desde início da guerra. Indicador de clima económico trava em maio

A confiança dos consumidores portugueses voltou a aumentar em maio, tendo atingido “o valor máximo desde fevereiro de 2022”, segundo os dados divulgados pelo INE esta terça-feira. Em contrapartida, o clima económico caiu, depois de ter aumentado de janeiro a abril.

“O indicador de confiança dos Consumidores aumentou entre dezembro e maio, atingindo o valor máximo desde fevereiro de 2022, após ter registado em novembro o valor mais baixo desde o início da pandemia em abril de 2020”, adianta o gabinete de estatísticas.

Segundo os dados divulgados, a confiança dos consumidores está nos -27, isto é, em máximos desde o ínicio da invasão russa à Ucrânia. Em fevereiro de 2022, estava em -14,5.

No final de abril, o ministro das Finanças tinha enaltecido os indicadores “crescentemente positivos” sobre a evolução da economia portuguesa. Fernando Medina destacou o crescimento de 1,6% da economia no primeiro trimestre, em comparação com o último trimestre de 2022, ficando no topo do pódio da Zona Euro; que a inflação travou a fundo em abril, de 7,4% para 5,7%; e salientou precisamente os dados relativos à melhoria da confiança dos consumidores no país.

Esta melhoria é explicada, sobretudo, pelo “contributo positivo das expectativas de evolução futura da situação económica do país e da situação financeira do agregado familiar”, bem como das “opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar”, sinaliza o INE. Ainda assim, “as perspetivas de evolução futura da realização de compras importantes por parte das famílias” contribuíram negativamente para este indicador.

Clima económico trava, após quatro meses a subir

Em contrapartida, o indicador de clima económico diminuiu em maio, após quatro meses a subir. Segundo o INE, em maio o indicador de clima económico estava em 1,6, sendo que esta evolução foi penalizada pela diminuição da confiança em todos os setores inquiridos.

Entre os vários setores analisados, a indústria transformadora voltou a diminuir pelo segundo mês consecutivo, depois de ter aumentado “entre novembro e março”, penalizada por “todas as componentes, perspetivas de produção, apreciações relativas aos stocks de produtos acabados e opiniões sobre a evolução da procura global”.

Já no que toca ao setor da construção e obras públicas, o indicador de confiança diminuiu na sequência do “contributo negativo das perspetivas de emprego, uma vez que o saldo das apreciações sobre a carteira de encomendas aumentou”.

Por sua vez, a a confiança no setor do comércio caiu em maio “interrompendo o movimento ascendente iniciado em novembro”, penalizado pelo “contributo negativo de todas as componentes, opiniões sobre o volume de vendas, apreciações sobre o volume de stocks e perspetivas de atividade da empresa”.

