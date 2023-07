Conselho de Estado termina “sem terminar”. Viagem de Costa à Nova Zelândia adia conclusões para setembro

Mais de quatro horas de reunião do Conselho de Estado e no final um comunicado com apenas três linhas e sem qualquer conclusão. A surpresa foi geral mas tem uma explicação.

O primeiro-ministro tinha um avião à espera rumo a Nova Zelândia onde vai assistir ao jogo inaugural da Seleção Feminina de Futebol. Como todos os conselheiros quiseram usar da palavra e de acordo com fontes contactadas pela TVI/CNN Portugal, todos falaram muito e a maioria foi muito crítica com o Governo, nomeadamente sobre a situação económica e sobre a TAP. Perto das 19:00, o primeiro-ministro teve de abandonar a reunião para se dirigir ao aeroporto.

António Costa ainda falou cerca de dois minutos sobre o Ministério Público e as buscas ao PSD, mas Marcelo Rebelo de Sousa terá decidido que não valeria a pena continuar uma vez que o primeiro-ministro teria de sair em breve não tendo tempo para responder as perguntas dos restantes conselheiros. Em consequência disso o próprio Presidente da República decidiu também ele não fazer a intervenção final em jeito de conclusão.

Contam as mesmas fontes que o Presidente da República terá deixado essas mesmas conclusões para o mês de setembro num futuro Conselho de Estado, ou seja, tudo indica que a rentrée política será marcada por mais uma ida a Belém dos conselheiros do Presidente.