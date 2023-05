"Se Diana fosse viva, Camilla nunca teria sido rainha". Entrevista a Tina Brown, na véspera da coroação

Quais são as suas expectativas para o reinado de Carlos III? Sendo um príncipe que esperou tantos anos para reinar, estará ele bem preparado para o cargo?

Ninguém se preparou melhor do que Carlos para este papel. A sua mãe e o seu avô foram ambos monarcas acidentais após a abdicação de Eduardo VIII, mas ele foi preparado desde o berço. Passou 50 anos como príncipe de Gales a criar o seu próprio nicho com filantropias, sentindo-se sempre um coadjuvante da sua mãe ou ofuscado por Diana. Chegou a altura de ele ocupar o seu lugar ao sol, e nota-se que está a adorar.



No livro, diz-se que Carlos é uma pessoa excêntrica. Que curiosidades nos pode revelar sobre o homem que está prestes a ser coroado rei do Reino Unido?

Viaja com a sua própria tampa de sanita e com o seu ursinho de peluche de infância, que foi durante anos remendado pela sua ama de infância. E nunca almoça, para grande consternação dos seus assessores.



O Reino Unido foi governado por uma mulher durante 70 anos. Agora vai ter um homem como monarca e os próximos herdeiros são homens. Como é que acha que a nação se sente com esta mudança?

É um sentimento muito diferente, pois durante muito tempo vimos a rainha como a mãe da nação. Carlos está a evoluir rapidamente para avô da nação, mas isso coloca uma pressão muito maior sobre a rainha Camilla e a futura rainha Kate para que tragam esse brilho feminino.

Será um reinado muito diferente do de Isabel II? Mais moderno? Estará Carlos a conseguir modernizar a monarquia britânica?

Carlos sempre foi mais progressista do que as pessoas pensam. É interessante, por exemplo, que tenha escolhido Jony Ive, o antigo designer da Apple, para desenhar o logótipo da coroação, refletindo o seu amor pelo planeta. Já mostrou que está a modernizar-se ao reduzir os números da coroação de 8.000 para 2.000 e está ocupado a redistribuir todo o património imobiliário. Têm demasiadas casas! Além disso, está a tentar fazer de Balmoral um museu da mãe.



Conseguirá ele alguma vez alcançar a popularidade de que a sua mãe gozou durante o seu longo reinado?

Ninguém consegue igualar a popularidade de Isabel II, que esteve lá durante 70 anos e esteve presente na memória da nação desde a II Guerra Mundial, o que a tornou tão icónica. Além disso, os meios de comunicação social são agora completamente diferentes do que eram no tempo da mãe, quando ninguém criticava nada do que a monarquia fazia. Desde os seus primeiros anos, teve de lidar com uma cobertura agressiva de escândalos.

Irá Carlos levar este reinado até ao fim, tal como a sua mãe, ou irá abdicar para William?

Sim, levará o reinado até ao fim, tendo-o conseguido tão tarde. Suponho que morrerá em serviço, tal como a mãe.



No livro "Palace Papers" diz que "Camilla e Kate têm as qualidades necessárias para jogar o longo jogo da realeza". Acha que a nação vai continuar a acolher Camilla como rainha, como tem feito até agora, ou que foi apenas um período de transição?

Camilla encontrou o seu lugar no afeto das nações. Nunca estará no topo da popularidade, mas é aceite e respeitada. Toda a gente pode ver como ela faz Carlos feliz e como trabalhou arduamente.

Se Diana fosse viva, como encararia a subida de Camila ao trono?

Se Diana fosse viva, Camilla nunca teria sido rainha. Uma esposa viva desprezada teria sido sempre demasiado controversa.

Tina Brown (Associated Press)

Acha que os filhos de Carlos se sentem confortáveis com a subida de Camilla ao trono? Ou apenas conformados com os desejos da avó?

Penso que o William aceitou e o Harry odeia, mas ambos reconhecem que ela fez o pai feliz.



E quanto a William e Kate? Irão eles reinar?

Eles são os próximos na linha de sucessão e aceitaram muito bem o seu destino. Penso que, por vezes, acham que é muito constrangedor, mas compreendem que é isso que têm de fazer.

Como era a relação entre William e Harry? Haverá redenção depois de tudo o que Harry revelou na série da Netflix, no livro e nas entrevistas que deu? É provável que possa ser recuperada a bem da paz familiar?

Neste momento, a relação deles está no fundo do poço. Há muitos, muitos meses que não têm qualquer comunicação. Resta saber se conseguirão retificar essa situação.

Qual será o papel do príncipe Andrew na realeza com Carlos como rei? Será afastado definitivamente do seu papel na família real?

Penso que é improvável que Andrew volte a ter um papel formal, mas está a esforçar-se para que isso aconteça. Ninguém na família o quer.



Que papel desempenharão a princesa Anne e o príncipe Edward no reinado de Carlos III?

A princesa Anne vai ser uma figura muito importante no reinado de Carlos. É a consigliere e a confidente mais próxima do rei, que, tal como ele, se dedicou ao serviço público desde o dia em que nasceu. É a sua sábia conselheira e ele mostra o seu respeito por ela atribuindo-lhe o papel de Bastão de Ouro em Espera, a pessoa a quem é confiada a segurança do soberano, que é essencialmente o papel que ela desempenha. Carlos demonstrou a sua gratidão a Edward e Sophie, deixando-os usar o título de duque e duquesa de Edimburgo, que o seu pai tinha. Serão incluídos como atores reais de apoio, fazendo todas as tarefas mais aborrecidas que mais ninguém quer fazer.