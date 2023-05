"Pai, estamos todos tão orgulhosos de ti". Em noite das estrelas da música, William subiu ao palco para homenagear Carlos III (e não se esqueceu da avó)

Lionel Ritchie, Katy Perry, Take That e Andrea Bocelli eram os cabeças de cartaz da noite em que os jardins do Castelo de Windsor se tornaram no palco para o concerto da coroação, mas foi o príncipe William que acabou por protagonizar o momento da noite, ao subir ao palco para homenagear o pai.

O príncipe de Gales tomou a palavra depois de Lionel Ritchie ter entoado "All Night Long" e começou o discurso com uma promessa: "Não se preocupem, ao contrário do Lionel, não vou demorar a noite toda". Na plateia, quer o rei quer a princesa de Gales não resistiram a soltar uma gargalhada.

"Como a minha avó disse quando foi coroada, as coroações são uma declaração das nossas esperanças para o futuro. E sei que ela está lá em cima, a olhar para nós com carinho. Ela seria uma mãe muito orgulhosa", garantiu.

Não esquecendo os longos 70 anos de espera do agora monarca, William lembrou ainda que as primeiras palavras de Carlos III quando entrou na Abadia de Westminster eram de compromisso de serviço.

Príncipe William (Associated Press)

"Porque durante mais de 50 anos, em todos os cantos do Reino Unido, em toda a Commonwealth e em todo o mundo, dedicou-se a servir os outros, tanto as gerações atuais como as futuras, e aqueles cuja memória não deve ser negligenciada. Pa, estamos todos tão orgulhosos de ti", afirmou, visivelmente orgulhoso, prestando também homenagem ainda à fundação Prince Trust, fundada pelo rei Carlos III, que ajudou milhões de pessoas de "todas as fés, todas as origens e todas as comunidades merecem ser celebradas e apoiadas".

E, cumprindo o que prometeu - "não durar a noite toda" - William saudou o rei, o país e a Commonwealth: "God Save the King". Estava dado o mote para que se ouvisse o hino.

Uma noite recheada de estrelas e de drones

Se Lionel Ritchie, Katy Perry, Take That e Andrea Bocelli eram os cabeças de cartaz do concerto, os nomes não se ficavam por aqui. Ao longo de duas horas de concerto subiram outros artistas ao palco que acabariam por fazer as delícias de todos - incluindo de George e Charlotte, os membros mais novos da família real (Louis ficou em casa), uma vez que houve música da Disney e a Miss Piggy e o sapo Cocas apareceram em palco.

Mas comecemos do início do concerto de duas horas, que começou com o dj Pete Tong no palco enquanto o público ainda se ambientava e tentava perceber quem estava na bancada real.

Era hora de animar a multidão e, para isso, subiu ao palco o ator de Downton Abbeym Hugh Bonneville que não resistiu em trazer um pouco de humor a palco.

"Estamos honrados e encantados por nos juntarmos ao nosso recém-coroado rei Carlos III. Ele próprio é um pintor e artista - o artista formalmente conhecido como Prince", afirma. O rei, sentado ao lado de Camilla, não resiste e ri-se, acompanhado pela multidão, que aplaude a piada antes de Ollu Murs subir ao palco, para gáudio da princesa Charlotte, que aplaude o cantor.

O espetáculo segue o ritmo marcado no guião - ou a pontualidade não fosse britânica - com momentos verdadeiramente pop, mas também clássicos, onde até um português subiu ao palco. Marcelino Sambé, bailarino do Royal Ballet, acompanhado por Francesca Hayward, acompanharam um momento protagonizado pela Royal Shakespeare Company e Royal Opera Chorus.

Marcelino Sambé, bailarino do Royal Ballet, acompanhado por Francesca Hayward (Associated Press)

E depois do clássico, o ultramoderno: os drones. À semelhança do Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, os drones voltaram a ser ponto de destaque no concerto da coroação. Com borboletas, abelhas, leões e até baleias a surgir no céu, o público não conteve a surpresa com o espetáculo de luz nos céus de Windsor.

O concerto da coroação marca o final do segundo dia das celebrações depois do país se ter unido num grande almoço de comemoração onde participaram vários membros da família real. Esta segunda-feira, feriado no Reino Unido, o país é convidado a participar em várias ações de solidariedade.