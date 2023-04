A curta-metragem “Corpos Cintilantes”, da realizadora portuguesa Inês Teixeira, está na competição oficial da Semana da Crítica, em paralelo ao Festival de Cinema de Cannes, que acontece de 16 a 25 de maio, em França, foi hoje anunciado.

“Corpos Cintilantes” é uma primeira obra da realizadora Inês Teixeira, com produção da Terratreme Filmes, e foi selecionada para a competição de curtas-metragens da Semana da Crítica, um dos programas de cinema que acontecem em paralelo ao Festival de Cannes.

Segundo a Terratreme, o filme “explora um momento particular na vida de Mariana, uma jovem de 16 anos, interpretada por Maria Abreu, que, ao ser convidada para passar um fim de semana em Leiria, em casa do seu colega Jorge [o ator Gaspar Menezes], começa a olhar para ele de outra forma”.

Inês Teixeira estreia-se como realizadora, mas nos últimos anos tem “desempenhado profissionalmente as funções de anotadora, assistente de montagem e montadora de filmes e séries de televisão”, refere a produtora.

A 62.ª Semana da Crítica de Cannes está marcada para 17 a 25 de maio.

O júri que atribui os prémios é presidido pela realizadora Audrey Diwan e conta, entre os seus elementos, com a participação do diretor de fotografia Rui Poças.

A par da Semana da Crítica, Cannes acolhe também a Quinzena de Cineastas, cuja programação, anunciada na terça-feira, integra a longa-metragem “Légua”, de Filipa Reis e João Miller Guerra, e uma versão restaurada de “Vale Abraão”, de Manoel de Oliveira, por ocasião dos trinta anos da sua estreia.

Também na Quinzena de Cineastas está previsto um foco na produção cinematográfica do norte de Portugal, na iniciativa “La Factory des Cinéastes”, envolvendo a produtora portuguesa Bando à Parte e os realizadores André Guiomar, Mário Macedo, Melanie Pereira e Mariana Bártolo.

Na programação do Festival de Cinema de Cannes, na secção “Un Certain Regard”, consta o filme “A Flor do Buriti”, da realizadora brasileira Renée Nader Messora e do português João Salaviza, rodado com o povo indígena Krahô, do Brasil.