Devemos tomar a vacina contra a covid e a gripe ao mesmo tempo? O que diz a ciência sobre isto (e além disto)

Podemos tomar as vacinas contra a covid-19 e a gripe ao mesmo tempo, mas será que o devemos fazer? O que diz a ciência

Com a época festiva a decorrer, pode estar a aperceber-se de que se esqueceu de tomar as vacinas contra a covid-19 e a gripe - e agora vai estar sentado à mesa dos seus familiares idosos.

A boa notícia é que não é demasiado tarde para tomar as vacinas. Mas e se as tomarmos ao mesmo tempo? O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA afirma que esta é uma opção, mas será que deve fazê-lo?

Um estudo recente dos dados de pedidos de indemnização da Medicare revelou um risco ligeiramente superior - mas ainda assim muito raro - de acidente vascular cerebral (AVC) para os idosos que tomam uma vacina de alta dose contra a gripe e a covid-19 ao mesmo tempo. O risco foi de cerca de 3 acidentes vasculares cerebrais por cada 100.000 doses da vacina bivalente contra a covid da Pfizer e de cerca de 3 ataques isquémicos transitórios por cada 100.000 doses da vacina bivalente contra a covid da Moderna. Outros estudos não encontraram o mesmo risco, levando o CDC e a Food and Drug Administration dos EUA a dizer que não há nenhuma mudança nas suas recomendações de vacinas neste momento. As vacinas contra a covid-19 foram atualizadas este ano para visar uma estirpe do coronavírus em vez de duas.

Além disso, tomar as duas vacinas ao mesmo tempo parece tornar um pouco mais provável que você experimente uma reação temporária às vacinas; os sintomas mais comuns relatados num estudo do Governo foram fadiga, dor de cabeça e dores musculares.

A directora do CDC, Mandy Cohen, diz à CNN que o mais importante é que as pessoas tomem as suas vacinas - e que o início da época dos vírus respiratórios é uma boa altura para o fazer.

"Definitivamente, não há problema em tomar várias vacinas no mesmo dia", diz Cohen. "Eu falaria com o seu médico ou enfermeiro sobre o que é melhor para si."

A coadministração afeta a proteção?

Mas e quanto à eficácia? A administração das duas vacinas em conjunto afeta o seu bom funcionamento?

É aqui que pode haver um lado positivo.

Um pequeno estudo apresentado na recente conferência Vaccines 2023, em Boston, concluiu que os profissionais de saúde que tomaram vacinas contra a gripe e a covid-19 bivalente no mesmo dia tiveram respostas mais elevadas de anticorpos logo após a sua administração, bem como seis meses depois, em comparação com as pessoas que tomaram as vacinas em dias diferentes.

Susanna Barouch, estudante em Cambridge, Massachusetts, que liderou a investigação, diz que dar as vacinas ao mesmo tempo pode estimular o sistema imunológico a reagir mais fortemente às vacinas. "A vacina contra a gripe pode ter sido um adjuvante para a vacina contra a covid."

Mas este não foi o único estudo a analisar a questão e, curiosamente, outros estudos chegaram à conclusão oposta ou não encontraram essencialmente nenhuma diferença entre dar as vacinas juntas ou uma de cada vez.

Este é um dos primeiros estudos a concluir que a coadministração aumenta os níveis de anticorpos e Barouch diz que as suas conclusões têm de ser replicadas antes de serem aceites como um facto.

"Definitivamente, eu diria que isto está longe de estar resolvido", diz Stephen Moss, um investigador da Universidade de Michigan.

Moss liderou um estudo recente que comparou as respostas de anticorpos neutralizantes de 53 profissionais de saúde israelitas que receberam as suas vacinas bivalentes contra a covid-19 separadamente ou com uma vacina contra a gripe.

As amostras de sangue destes profissionais de saúde foram igualmente capazes de impedir que os vírus da covid-19 e da gripe infetassem as células, quer tivessem recebido as vacinas em conjunto ou separadamente.

Um estudo dos Países Baixos, publicado em junho, concluiu que os anticorpos após a coadministração mostraram uma capacidade de neutralização significativamente menor em comparação com um grupo de referência que recebeu as suas vacinas separadamente.

Moss diz que a maioria dos estudos sobre a coadministração encontrou "um ligeiro aumento, uma ligeira diminuição ou nenhuma alteração" nos níveis de anticorpos.

O que isso significa, sublinha Moss, é que, de uma perspetiva mais ampla de saúde pública, é provavelmente uma boa ideia recomendar que as pessoas tomem as duas vacinas ao mesmo tempo.

"Reduz as consultas médicas. Reduz o número de encontros com o sistema de saúde. Também reduz o número de dias em que nos sentimos mal depois da vacina. Assim, só temos de passar por isso uma vez em vez de duas."

Resultados no mundo real

Um grande estudo recente realizado por investigadores da Pfizer, que analisou os resultados de saúde em pessoas que tomaram as vacinas contra a gripe e a covid-19 em conjunto ou separadamente, encontrou poucas diferenças entre estes grupos.

O estudo concluiu que as taxas de hospitalizações, visitas às urgências e consultas médicas eram semelhantes entre os dois grupos. De um modo geral, o grupo que tomou as duas vacinas ao mesmo tempo teve uma probabilidade ligeiramente superior de ir ao médico ou às urgências por causa da covid-19, mas menor probabilidade de necessitar de cuidados médicos por causa da gripe, o que sugere que tomar as duas vacinas em conjunto melhorou a proteção imunitária contra as infeções da gripe.

A forma como as vacinas são administradas depende, em grande parte, da preferência pessoal, mas o William Schaffner, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Vanderbilt, afirma que a administração conjunta das vacinas faz todo o sentido, especialmente nesta altura da época.

"Gostaria apenas de lembrar a todos que uma vacina adiada é muitas vezes uma vacina nunca recebida."