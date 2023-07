Ministério Público recebe denúncia sobre morte de bebé na seita do Reino Pineal

Como a morte de Abe destapou as ligações do maior partido do Japão com uma seita

O Ministério Público recebeu uma denúncia sobre a morte de um bebé numa herdade em Oliveira do Hospital, Coimbra. O jornal Expresso escreve que a denúncia teve origem num familiar de um dos membros da seita do Reino do Pineal e que foi feita feita por um advogado do sul do país. A criança morreu em abril do ano passado. Segundo a Visão, teria cerca de 14 meses.

A seita já tinha sido sinalizada e o processo vai transitar para o Ministério Público de Coimbra. O caso vai ser investigado pela Polícia Judiciária, reporta a SIC Notícias. A CNN Portugal contatou entretanto o Ministério Público, mas não obteve qualquer esclarecimento.

Sabe-se ainda que o corpo da criança foi cremado e que a seita realizou uma cerimónia fúnebre, refere o Expresso. Ainda segundo este meio de comunicação, o nascimento desta mesma criança foi divulgado no Instagram da seita, ao contrário da cerimónia de cremação.

Uma reportagem da Visão deu nota da existência desta seita, que tem dezenas de pessoas e que estava instalada numa quinta pertencente ao futebolista dinamarquês Pione Sisto. Os forasteiros não são bem-vindos. Segundo a revista, o Ministério Público, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), a GNR e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) têm inquéritos abertos sobre esta seita.

O Expresso avança ainda que a comunidade não é acompanhada por profissionais de saúde, o que causa preocupação às autoridades.