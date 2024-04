Dois feridos graves em rixa no concelho de Santiago do Cacém

Dois homens, de 32 e 31 anos, de nacionalidade estrangeira, ficaram feridos com gravidade, na madrugada deste sábado, na sequência de uma rixa em Ermidas-Sado, concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, disse fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que a rixa envolveu outros homens, também de nacionalidade estrangeira, tendo os dois feridos sido transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.

Como as agressões foram feitas com arma branca, a Polícia Judiciária foi chamada ao local e está a investigar o caso, adiantou a fonte da GNR.

Estão identificados apenas os dois feridos e não há detidos, acrescentou.

O alerta foi dado às 04:37, segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

Foram mobilizados para o local oito operacionais dos bombeiros de Alvalade e Santiago do Cacém, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por quatro veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA.