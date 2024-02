Pagou a médico por certificados de óbito falsos. E pode ter escondido crimes

Sanita em cela partilhada, insetos e roedores, sobrelotações. Portugal volta a ser condenado no tribunal europeu por más condições nas prisões

Um homem foi detido, após buscas domiciliárias, por pagar a um médico para que emitisse certificados de óbito falsos, de forma a "agilizar funerais", informa Polícia Judiciária (PJ) em comunicado

A detenção ocorreu na passada terça-feira, no Algarve, no âmbito da operação "Anúbis", que já tinha levado à detenção de um médico a 9 de janeiro.

A PJ explica que, "com este esquema", os homens "impediam a intervenção das autoridades judiciárias ou a realização da autópsia médico-legal, nos termos legalmente previstos, colocando em causa informação sobre as verdadeiras causas da morte, incluindo as que poderiam resultar da prática de crimes".

Durante as buscas, a PJ aprendeu várias armas de fogo ilegais, que estavam na posse do suspeito, que tem cerca de 60 anos.

O detido, que responde por suspeitas da prática do crime de corrupção ativa e posse de arma proibida, foi presente a tribunal. Foi decretada a "proibição de contactar o outro interveniente no inquérito" e o pagamento de uma caução de 20 mil euros.