Não pararam em Operação STOP. Foram perseguidos e detidos por roubo de automóveis

Um casal suspeito de furto de dois veículos foi detido no sábado após perseguição pela Guarda Nacional Republicana (GNR) de Leiria.

Segundo uma nota da GNR divulgada esta terça-feira, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária aleatória, realizada no sábado, na localidade de Passagem, em Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, o condutor de um veículo desobedeceu à ordem de paragem da patrulha.

Os militares da GNR encetaram a perseguição da viatura, que acabou por ser abandonada pelos ocupantes, que fugiram a pé na localidade de Sismaria, freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria.

“Das diligências realizadas, apurou-se que se tratava de um veículo que tinha sido furtado no concelho de Coimbra, pelo que foi apreendido”, lê-se no comunicado.

Após as patrulhas envolvidas tomarem conhecimento de uma denúncia de que teria ocorrido o furto de outro veículo, na localidade de Sismaria, os militares localizaram a segunda viatura furtada.

“O condutor do segundo veículo, que se suspeitava ser o autor do primeiro furto, ao se aperceber de que a patrulha seguia no seu encalço, encetou a fuga, mas acabou por ser intercetado”, informou a GNR.

Os ocupantes, uma mulher e um homem de 23 e 26 anos, colocaram-se em fuga apeada, na localidade de Lavegada, Monte Redondo, mas acabaram por ser detidos.

A GNR apreendeu ainda dois telemóveis e recuperou os dois veículos.

Os dois detidos, um dos quais com antecedentes criminais por furto, foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria.