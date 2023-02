Os advogados da família de Gabby Petito, influencer que foi morta pelo namorado, nos EUA, em 2021, divulgaram uma foto da jovem tirada antes do casal ter sido parado pela polícia, na sequência de uma denúncia de violência doméstica. A imagem encontrada no telemóvel de Gabby mostra cortes, hematomas e sangue na cara da jovem. Os seus familiares moveram um processo contra o departamento de polícia de Moab, no Utah, por negligência.

A família da jovem acusa a polícia de negligência na contratação e treino dos seus efetivos. Para além disso, acusa também de negligência os agentes que lidaram com a denúncia de violência doméstica, escreve a BBC.

A 12 de agosto de 2021 foi feita uma chamada para a polícia, relatando um episódio de violência doméstica. A testemunha contou que viu o casal numa mercearia em Moab e que Laundrie bateu em Gabby e tentou retirar-lhe o telemóvel.

Mais tarde, a polícia intercetou o casal e a jovem contou que andavam a discutir mais. Segundo um relatório policial, Laundrie acusou a namorada de agressão, após uma discussão. Os agentes terão recomendado que passassem a noite separados, mas não registaram qualquer queixa.

Gabby, de 22 anos, e o noivo Brian Laundrie estavam a fazer uma viagem pelo país numa carrinha, no verão de 2021, quando a jovem deixou de publicar nas redes sociais e começou a falar com os pais através de mensagens, quando costumava fazê-lo por chamada.

A família reportou o desaparecimento a 11 setembro, dez dias depois de Brian Laundrie ter regressado sozinho, na carrinha da namorada. A polícia tentou obter informações, mas o rapaz recusou-se a falar com os agentes e acabou por sair de casa, com uma mochila, dizendo que ia passar uns dias numa reserva natural.

O corpo de Gabby Petito foi encontrado a 17 de setembro, no Parque Nacional Grand Teton. A autópsia revelou que foi estrangulada até à morte.

Um mês depois, foi encontrado o corpo de Brian Laundrie, que se suicidou, numa reserva da Florida, perto da casa dos pais. O rapaz confessou o crime antes de morrer.