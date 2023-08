Homem detido por tentar matar outro paciente no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa

Advogados dizem que novo estatuto da profissão vai ressuscitar a tenebrosa figura do “Cobrador do Fraque” - e lançam campanha a "alertar" para isso

Um homem de 50 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por homicídio na forma tentada.

O homem, que esteve internado no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, é suspeito de atentar "contra a vida de outro paciente tentando asfixiá-lo", tendo valido à vítima a "intervenção de pessoal hospitalar", informam as autoridades através de comunicado.

Os factos ocorreram a 30 de junho e deram origem à emissão de um mandado de detenção, emitido pelo Ministério Público - DIAP de Penafiel.

Depois de presente a primeiro interrogatório, o detido ficou em prisão preventiva.