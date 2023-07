"Entreguei a miúda viva." Tita garante que Jéssica "estava bem" e acusa a mãe da menina de mentir

“Selvaticamente agredida”, “abanada violentamente e atirada várias vezes contra uma superfície dura”: as causas da morte de Jéssica, três anos

"Fui à pressa para a salvar". Mãe de Jéssica diz que foi ameaçada por causa de dívidas do pai da criança

"Estou nos homicídios há dez anos e nunca tive um caso assim": inspetora impressionada com a "brutalidade das agressões" a Jéssica, três anos de idade

Tita (Ana Pinto) Montes, uma das acusadas na morte de Jéssica, quis depor em tribunal, depois de ouvir o juiz fazer um resumo do que a mãe da menina, Inês Sanches, revelou na quarta-feira. “Esta senhora está a mentir”, acusou, antes de ser advertida pelo juiz, que lhe lembrou que não tem de comentar o que foi dito pela outra arguida.

“Jéssica esteve uma vez na minha casa, juro pela minha rica saúde”, garantiu Tita, visivelmente nervosa. E acrescentou: “Ela pediu-me para ficar com a filha porque ia sair. Isto foi num domingo, antes da morte. Eu estava a comer – só estava eu e a miúda – e disse-lhe: Jéssica, põe-te quieta. Ela deu um pulo da cadeira para cima do cadeirão e ouvi um estouro. Foi quando ela caiu. Não foi porque tivesse feito mal à miúda.”

Interrogada sobre quando é que Jéssica saiu de sua casa, Tita disse que foi no sábado e garantiu que “a menina estava bem”. Segundo a arguida, no dia em que Jéssica terá caído, ligou a Inês Sanches para lhe contar o sucedido: “Disse-lhe: vem porque a miúda caiu e eu vou contigo ao hospital. A Inês disse-me que não ia. Só ia no dia seguinte.”

“Eu entreguei a miúda viva. O que ela fez ou não, não sei”, garantiu Tita. A arguida vincou a ideia de que não tem responsabilidade na morte de Jéssica: “A miúda não foi morta, foi viva. Se morreu, a mãe é que sabe."

Interrogada em relação ao timing em que ocorreu a morte e a abordagem da polícia, Tita pediu para falar com a advogada e não quis falar mais. A advogada referiu de seguida que a sua cliente está disposta a falar, mas sem os outros arguidos na sala. Depois de deliberação, saíram todos.